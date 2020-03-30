النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لولو" توجد أسرع توصيل منتجاتها في المملكة بالتعاون مع معظم تطبيقات التوصيل

عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة

بادرت مجموعة لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة، بوضع يدها بيد معظم تطبيقات التوصيل لتوسيع نطاق عملها، ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة لمحاربة فيروس كورونا.
وكجزء من هذه المبادرة الجديدة بإمكان المتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل، هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر إيتس ووصل. حيث قامت لولو بإيجاد قائمة مخصصة وحصرية لجميع المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة اليومية، حيث تمكن العملاء من الطلب بسرعة ويتم توصيلها حتى باب المنزل.
وعلق المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت شهيم محمد على هذه المبادرة قائلاً: "في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة التوصيل الطلبات عن طريق الأونلاين.
وأضاف: هنقرستيشن بدأت استقبال الطلبات مع لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية، ونحن على تمام المسؤولية كشركة تجزئة، قمنا بالتأكد من أن متاجرنا و مخازننا لديها المخزون الكافي.
وتابع: نحن نعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية, الموزعين والشركاء اللوجستيين؛ لضمان الإمدادات والحفاظ على أعلى معايير النظافة والمحافظة على الصحة، ونحن نشكر جميع المتسوقين على دعمهم وهدوئهم واستقرارهم حيث لا توجد أي حاجة للقلق أو الذعر".
يُذكر أن لولو هايبرماركت هي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الأوسط وأحد أهم الأنشطة نجاحاً حول العالم وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها دول الخليج، الهند، مصر، إندونيسيا وماليزيا. وبدأت في بداية التسعينيات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير وتشغّل أكثر من 188 متجر حالياً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.

مجموعة لولو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لولو" توجد أسرع توصيل منتجاتها في المملكة بالتعاون مع معظم تطبيقات التوصيل
سبق

بادرت مجموعة لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة، بوضع يدها بيد معظم تطبيقات التوصيل لتوسيع نطاق عملها، ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة لمحاربة فيروس كورونا.
وكجزء من هذه المبادرة الجديدة بإمكان المتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل، هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر إيتس ووصل. حيث قامت لولو بإيجاد قائمة مخصصة وحصرية لجميع المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة اليومية، حيث تمكن العملاء من الطلب بسرعة ويتم توصيلها حتى باب المنزل.
وعلق المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت شهيم محمد على هذه المبادرة قائلاً: "في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة التوصيل الطلبات عن طريق الأونلاين.
وأضاف: هنقرستيشن بدأت استقبال الطلبات مع لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية، ونحن على تمام المسؤولية كشركة تجزئة، قمنا بالتأكد من أن متاجرنا و مخازننا لديها المخزون الكافي.
وتابع: نحن نعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية, الموزعين والشركاء اللوجستيين؛ لضمان الإمدادات والحفاظ على أعلى معايير النظافة والمحافظة على الصحة، ونحن نشكر جميع المتسوقين على دعمهم وهدوئهم واستقرارهم حيث لا توجد أي حاجة للقلق أو الذعر".
يُذكر أن لولو هايبرماركت هي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الأوسط وأحد أهم الأنشطة نجاحاً حول العالم وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها دول الخليج، الهند، مصر، إندونيسيا وماليزيا. وبدأت في بداية التسعينيات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير وتشغّل أكثر من 188 متجر حالياً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:19 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:45 PM

"لولو" توجد أسرع توصيل منتجاتها في المملكة بالتعاون مع معظم تطبيقات التوصيل

عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,355

بادرت مجموعة لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة، بوضع يدها بيد معظم تطبيقات التوصيل لتوسيع نطاق عملها، ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة لمحاربة فيروس كورونا.
وكجزء من هذه المبادرة الجديدة بإمكان المتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل، هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر إيتس ووصل. حيث قامت لولو بإيجاد قائمة مخصصة وحصرية لجميع المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة اليومية، حيث تمكن العملاء من الطلب بسرعة ويتم توصيلها حتى باب المنزل.
وعلق المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت شهيم محمد على هذه المبادرة قائلاً: "في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة التوصيل الطلبات عن طريق الأونلاين.
وأضاف: هنقرستيشن بدأت استقبال الطلبات مع لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية، ونحن على تمام المسؤولية كشركة تجزئة، قمنا بالتأكد من أن متاجرنا و مخازننا لديها المخزون الكافي.
وتابع: نحن نعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية, الموزعين والشركاء اللوجستيين؛ لضمان الإمدادات والحفاظ على أعلى معايير النظافة والمحافظة على الصحة، ونحن نشكر جميع المتسوقين على دعمهم وهدوئهم واستقرارهم حيث لا توجد أي حاجة للقلق أو الذعر".
يُذكر أن لولو هايبرماركت هي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الأوسط وأحد أهم الأنشطة نجاحاً حول العالم وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها دول الخليج، الهند، مصر، إندونيسيا وماليزيا. وبدأت في بداية التسعينيات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير وتشغّل أكثر من 188 متجر حالياً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة