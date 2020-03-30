بادرت مجموعة لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة، بوضع يدها بيد معظم تطبيقات التوصيل لتوسيع نطاق عملها، ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة لمحاربة فيروس كورونا. وكجزء من هذه المبادرة الجديدة بإمكان المتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل، هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر إيتس ووصل. حيث قامت لولو بإيجاد قائمة مخصصة وحصرية لجميع المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة اليومية، حيث تمكن العملاء من الطلب بسرعة ويتم توصيلها حتى باب المنزل. وعلق المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت شهيم محمد على هذه المبادرة قائلاً: "في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة التوصيل الطلبات عن طريق الأونلاين. وأضاف: هنقرستيشن بدأت استقبال الطلبات مع لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية، ونحن على تمام المسؤولية كشركة تجزئة، قمنا بالتأكد من أن متاجرنا و مخازننا لديها المخزون الكافي. وتابع: نحن نعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية, الموزعين والشركاء اللوجستيين؛ لضمان الإمدادات والحفاظ على أعلى معايير النظافة والمحافظة على الصحة، ونحن نشكر جميع المتسوقين على دعمهم وهدوئهم واستقرارهم حيث لا توجد أي حاجة للقلق أو الذعر". يُذكر أن لولو هايبرماركت هي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الأوسط وأحد أهم الأنشطة نجاحاً حول العالم وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها دول الخليج، الهند، مصر، إندونيسيا وماليزيا. وبدأت في بداية التسعينيات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير وتشغّل أكثر من 188 متجر حالياً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.

"لولو" توجد أسرع توصيل منتجاتها في المملكة بالتعاون مع معظم تطبيقات التوصيل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-30 بادرت مجموعة لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة، بوضع يدها بيد معظم تطبيقات التوصيل لتوسيع نطاق عملها، ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة لمحاربة فيروس كورونا.

وكجزء من هذه المبادرة الجديدة بإمكان المتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل، هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر إيتس ووصل. حيث قامت لولو بإيجاد قائمة مخصصة وحصرية لجميع المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة اليومية، حيث تمكن العملاء من الطلب بسرعة ويتم توصيلها حتى باب المنزل.

وعلق المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت شهيم محمد على هذه المبادرة قائلاً: "في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة التوصيل الطلبات عن طريق الأونلاين.

وأضاف: هنقرستيشن بدأت استقبال الطلبات مع لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية، ونحن على تمام المسؤولية كشركة تجزئة، قمنا بالتأكد من أن متاجرنا و مخازننا لديها المخزون الكافي.

وتابع: نحن نعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية, الموزعين والشركاء اللوجستيين؛ لضمان الإمدادات والحفاظ على أعلى معايير النظافة والمحافظة على الصحة، ونحن نشكر جميع المتسوقين على دعمهم وهدوئهم واستقرارهم حيث لا توجد أي حاجة للقلق أو الذعر".

يُذكر أن لولو هايبرماركت هي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الأوسط وأحد أهم الأنشطة نجاحاً حول العالم وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها دول الخليج، الهند، مصر، إندونيسيا وماليزيا. وبدأت في بداية التسعينيات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير وتشغّل أكثر من 188 متجر حالياً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 05:19 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 06:45 PM

"لولو" توجد أسرع توصيل منتجاتها في المملكة بالتعاون مع معظم تطبيقات التوصيل عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة





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بادرت مجموعة لولو أكبر سلسلة تجارة تجزئة في المنطقة، بوضع يدها بيد معظم تطبيقات التوصيل لتوسيع نطاق عملها، ولتسريع توصيل منتجاتها عن طريق الأونلاين خلال أوقات منع التجول في المملكة لمحاربة فيروس كورونا.

وكجزء من هذه المبادرة الجديدة بإمكان المتسوقين طلب منتجاتهم من خلال مختلف التطبيقات المعروفة مثل، هنقرستيشن، مرسول، كريم ناو، أوبر إيتس ووصل. حيث قامت لولو بإيجاد قائمة مخصصة وحصرية لجميع المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة اليومية، حيث تمكن العملاء من الطلب بسرعة ويتم توصيلها حتى باب المنزل.

وعلق المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت شهيم محمد على هذه المبادرة قائلاً: "في ظل هذه الجائحة نستكشف جميع السبل لحصول سكان المملكة على طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وكجزء من تطبيقات توصيل الطعام، قمنا أيضاً بالتعاون مع أرامكس، سمسا وربما شركات تأجير السيارات لتوسيع شبكة التوصيل الطلبات عن طريق الأونلاين.

وأضاف: هنقرستيشن بدأت استقبال الطلبات مع لولو بتاريخ 29 مارس والجميع سيبدأ العمل أيضاً خلال الأيام القادمة حسب التأكيد من الجهات الحكومية، ونحن على تمام المسؤولية كشركة تجزئة، قمنا بالتأكد من أن متاجرنا و مخازننا لديها المخزون الكافي.

وتابع: نحن نعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية, الموزعين والشركاء اللوجستيين؛ لضمان الإمدادات والحفاظ على أعلى معايير النظافة والمحافظة على الصحة، ونحن نشكر جميع المتسوقين على دعمهم وهدوئهم واستقرارهم حيث لا توجد أي حاجة للقلق أو الذعر".

يُذكر أن لولو هايبرماركت هي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الأوسط وأحد أهم الأنشطة نجاحاً حول العالم وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها دول الخليج، الهند، مصر، إندونيسيا وماليزيا. وبدأت في بداية التسعينيات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير وتشغّل أكثر من 188 متجر حالياً بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.