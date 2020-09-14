رئيس الوزراء الياباني المنتظر.. الحزب الحاكم يختار يوشيهيدا سوغا خَلَفًا لـ"آبي"

عمل في الكرتون وسوق السمك ودخل أرخص جامعة.. البداية سكرتيرًا لأحد السياسيين

انتُخب الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، زعيمًا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وقريبًا لشغل منصب رئيس الوزراء، في تصويت يوم الاثنين.

حصل سوغا على 377 صوتًا، بينما حصل منافساه (وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، ووزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا) على 68 و89 صوتًا على التوالي.

وبعد غد في 16 سبتمبر، في جلسة استثنائية للبرلمان، من المقرر التصويت على ترشيح رئيس الوزراء، الذي سيحل محل شينزو آبي المنتهية ولايته لأسباب صحية.

وأعلن سوغا أنه سيكمل مسار شينزو آبي وسيواصل نهجه.

ووفق "سبوتنيك" يوشيهيدا سوغا (71 عامًا) طوال فترة رئاسة الوزراء لآبي، كان أقرب مستشاريه والمقربين منه وشغل منصب الأمين العام للحكومة؛ لكنه فضل البقاء في الخلفية.

نشأ في القرية، فقط بعد المدرسة غادر إلى طوكيو وعمل في إنتاج الكرتون، ثم في سوق السمك. بعد ادخار المال، دخل سوغا أرخص جامعة، ثم أصبح سكرتيرًا لأحد السياسيين. دخل السياسة في وقت متأخر، وأصبح نائبًا في سن 47.

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عدد الأعضاء المُصَوّتين 535 من نواب الحزب الليبرالي

اليوم.. الحزب الحاكم باليابان يختار رئيس الوزراء الجديد

يصوّت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، لاختيار رئيسه المقبل الذي سيصبح بشكل شبه مؤكد رئيسًا للوزراء خَلَفًا لشينزو آبي الذي ينسحب لأسباب صحية.

ويبدو أن أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي سيختارون يوشيهيدا سوغا (71 عامًا) الأمين العام الحالي للحكومة وأقرب مستشاري "آبي"، قبل أن يصادق البرلمان الأربعاء المقبل على هذا الخيار.

وعدد الأعضاء الذين سيصوتون الاثنين محدد بـ535 ناخبًا من نواب الحزب الليبرالي الديموقراطي وممثلي الحزب في مناطق اليابان الـ47.

وحتى قبل أن يدخل رسميًّا السباق، حصل سوغا على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزًا للاستقرار ولاستمرارية سياسة "آبي".

وتجنب الحزب إجراء اقتراع أوسع يشمل أعضاء قاعدته؛ إذ يرى المسؤولون أن تنظيمه سيستغرق وقتًا طويلًا.

وهذه الصيغة تقلص هامش تقدم منافسي سوغا وهما وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.

ويتمتع إيشيبا بشعبية لدى الرأي العام لكنه يثير استياء بعض أعضاء الحزب الذين لا ينسون أنه غادر الحزب في تسعينات القرن الماضي وانتقد علنًا حصيلة أداء "آبي".

ورفض شينزو آبي (65 عامًا) الذي حطم رقمًا قياسيًّا في مدة شغله منصب رئيس الوزراء (أكثر من ثمانية أعوام في ولايتين)، أن يعبّر عن موقفه من أي من المرشحين الثلاثة.

وكان "آبي" قد أعلن فجأة في نهاية أغسطس استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

ويُفترض أن يواجه رئيس الحكومة المقبل تحديات صعبة ومعقدة. فاليابان كانت تشهد ركودًا قبل انتشار وباء كوفيد-19 والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقبل تبدو في خطر.

وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة مثل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ الأمر الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2020 التي أرجئت إلى العام المقبل.

ولم يعرف ما إذا كان سوغا سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز موقعه وتجنب اعتباره رئيسًا مؤقتًا للحكومة قبل اقتراع جديد بعد عام مع انتهاء ولاية "آبي" نظريًّا.

وتحدّث مسؤولون سياسيون كبار عن احتمال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما اعتبارًا من أكتوبر، لكن سوغا لم يُدلِ بأي تعليق في هذا الشأن.