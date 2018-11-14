إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تختص في تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل بمحافظة الأحساء، وذلك إثر ثبوت تورطه في إعداد وتعبئة منتجات مغشوشة بمعمل غير مرخص، وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق، وهو ما يعد غشاً تجارياً وإيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودتها.

وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام تضمّن فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والآلات المستخدمة في التصنيع والتعبئة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن معمل يقع بإحدى المزارع بمنطقة المبرز في الأحساء، وبتفتيش المقر تبيّن أنه غير مرخص، وجرى ضبط كميات كبيرة من العطور ومستحضرات وأدوات التجميل وعبوات أعدّت للتعبئة وملصقات لعلامات تجارية معروفة تحمل تواريخ انتهاء مختلفة، بالإضافة إلى معدات وآلات تُستخدم في أعمال التعبئة والتغليف، وبناءً عليه تم إغلاق المقر ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.