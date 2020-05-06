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ضَبْط مركبة محمَّلة بأكثر من نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ"مسفلة مكة"

كان يقودها وافد وتم إتلاف الكمية على الفور

ضبطت الفِرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، مركبة نقل، تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، يقودها وافد.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن وقاد، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت مركبة نقل، تحمل مواد غذائية، عبارة عن ورق عنب وزيتون ومخللات منتهية الصلاحية، وتبلغ كميتها 594 كجم و140 عبوة. وقد تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ فتم إتلاف الكمية كاملة على الفور، وحجز المركبة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.

وشددت الأمانة على المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيقها على المخالفين.

مكة المكرمة بلدية المسفلة الفرعية المواد الغذائية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ضَبْط مركبة محمَّلة بأكثر من نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ"مسفلة مكة"
سبق

ضبطت الفِرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، مركبة نقل، تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، يقودها وافد.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن وقاد، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت مركبة نقل، تحمل مواد غذائية، عبارة عن ورق عنب وزيتون ومخللات منتهية الصلاحية، وتبلغ كميتها 594 كجم و140 عبوة. وقد تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ فتم إتلاف الكمية كاملة على الفور، وحجز المركبة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.

وشددت الأمانة على المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيقها على المخالفين.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:47 PM

ضَبْط مركبة محمَّلة بأكثر من نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ"مسفلة مكة"

كان يقودها وافد وتم إتلاف الكمية على الفور

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ضبطت الفِرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، مركبة نقل، تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، يقودها وافد.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن وقاد، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت مركبة نقل، تحمل مواد غذائية، عبارة عن ورق عنب وزيتون ومخللات منتهية الصلاحية، وتبلغ كميتها 594 كجم و140 عبوة. وقد تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ فتم إتلاف الكمية كاملة على الفور، وحجز المركبة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.

وشددت الأمانة على المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيقها على المخالفين.

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