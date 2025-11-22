شرطة "أبوعريش" تطيح بقاتل الطالب.. والجاني يعترف

بعد ساعات من العثور على جثة المجني عليه بجوار مدرسة

أطاحت الجهات المعنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، في وقت قياسي، بالمتسبب في وفاة طالب عثر على جثته يوم أمس الخميس ملقى بجانب أحد الأحواش قرب مدرسة بالمحافظة.

وعلمت "سبق" أن وحدة البحث والتحري استطاعت، بعد جمع المعلومات رغم قلتها، فكّ غموض القضية بعد ساعات فقط من العثور على جثة الطفل.

وتم القبض على الجاني بعد مغرب يوم أمس، وتبين أنه يبلغ من العمر 25 عامًا واعترف بفعلته.

ومن المقرر إحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت مجريات قضية العثور على الطفل البالغ من العمر 12عامًا بعد وقوعها.