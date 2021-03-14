الاتفاق يستأنف تحضيراته لمواجهة الفيصلي.. والهزاع ينتظم بعد الوعكة الصحية

"العطوي" قسم اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق التكتيك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة الفيصلي، السبت المقبل.

واشتمل التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على تمارين لياقية على عدة محطات، ومن ثم تم تقسيم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، وشهد التدريب انتظام المهاجم هزاع الهزاع بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي أبعدته عن المشاركة في مباراة ضمك الماضية.