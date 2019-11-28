مكة.. اشتباه وتفتيش ينتهي بضبط 3 أشخاص بحوزتهم عرق مسكر

جرى تسليمهم والمضبوطات لمكافحة المخدرات بحكم الاختصاص

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ثلاثة أشخاص بحوزتهم مادة العرق المسكر وقطعة يُشتبه في أن تكون حشيشًا؛ وذلك بعد اشتباه في مركبة كانت متوقفة في حي النسيم بمكة المكرمة.

وتفصيلًا؛ اشتبهت دوريات الأمن أثناء عملها، بمركبة متوقفة في حي النسيم بمكة المكرمة وبداخلها ثلاثة أشخاص، وعند تفتيشهم عُثر بحوزتهم على مادة العرق المسكر بسعة 600 مل و11 قطعة صغيرة بنية اللون يُشتبه في أن تكون مادة الحشيش.

وقد جرى التحفظ عليهم والمضبوطات، وإحالتهم لمكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.