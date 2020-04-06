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نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى بعد ظهور أعراض "كورونا"

بناء على نصيحة طبيبه سيتم إجراء فحوص له كخطوة احترازية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس الأحد أن بوريس جونسون أُدخل المستشفى لإجراء فحوص بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وذلك بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، قال بيان لمكتب جونسون إنه "بناء على نصيحة طبيبه دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص. هذه خطوة احترازية؛ إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى بعد ظهور أعراض "كورونا"
سبق

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس الأحد أن بوريس جونسون أُدخل المستشفى لإجراء فحوص بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وذلك بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، قال بيان لمكتب جونسون إنه "بناء على نصيحة طبيبه دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص. هذه خطوة احترازية؛ إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:42 AM

نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى بعد ظهور أعراض "كورونا"

بناء على نصيحة طبيبه سيتم إجراء فحوص له كخطوة احترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس الأحد أن بوريس جونسون أُدخل المستشفى لإجراء فحوص بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وذلك بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، قال بيان لمكتب جونسون إنه "بناء على نصيحة طبيبه دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص. هذه خطوة احترازية؛ إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

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