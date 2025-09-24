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محافظ حبونا: اليوم الوطني الـ89 همة حتى القمة

المملكة تشهد أرقى منجزات النهضة والمشروعات التنموية

في كلمة لمحافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، أكد أن هذا اليوم تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي أرسى قواعد الأمن والعلم والنهضة، ومن بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، الذين مشوا على نهجه وخطاه بما يرقى بالمملكة.

أضاف: والآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"- حفظه الله"- ملك الحزم والعزم والإنسانية وسمو ولي عهده الأمين الذي تشهد فيه المملكة أرقى منجزات النهضة والمشروعات التنموية ورفعته بالمحافل الدولية، ويحق لكل مواطن سعودي أن يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق على أرض الوطن من نهضة حضارية ومشروعات تنموية ولقد أخذت محافظة حبونا نصيبها من تلك المشروعات التنموية والخطط المستقبلية مثل بقية مدن ومحافظات المملكة بتوجيهات ورعاية ومتابعة أمير المنطقة وسيدي سمو نائبه-"حفظهما الله"-

وتابع: وعلى سبيل المثال لا الحصر :-فيما يخص المشروعات البلدية كان هناك عدد من المشروعات مثل درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تم الانتهاء من تنفيذه وإنشاء مركز حضاري للمحافظة، بمساحة (٤٥٠٠م٢)، مكون من دور أرضي ودور أول وبه عدد من القاعات ومسرح ومكتبة ومكاتب إدارية طور الإنشاء وسفلتة طرق المحافظة والقرى التابعة لها والمراكز وإنشاء منتزه عام لمركز المجمع وقرية أبا الطحين وتحسين وتجميل وتشجير المنتزهات العامة.

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محافظ حبونا: اليوم الوطني الـ89 همة حتى القمة
سبق

في كلمة لمحافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، أكد أن هذا اليوم تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي أرسى قواعد الأمن والعلم والنهضة، ومن بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، الذين مشوا على نهجه وخطاه بما يرقى بالمملكة.

أضاف: والآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"- حفظه الله"- ملك الحزم والعزم والإنسانية وسمو ولي عهده الأمين الذي تشهد فيه المملكة أرقى منجزات النهضة والمشروعات التنموية ورفعته بالمحافل الدولية، ويحق لكل مواطن سعودي أن يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق على أرض الوطن من نهضة حضارية ومشروعات تنموية ولقد أخذت محافظة حبونا نصيبها من تلك المشروعات التنموية والخطط المستقبلية مثل بقية مدن ومحافظات المملكة بتوجيهات ورعاية ومتابعة أمير المنطقة وسيدي سمو نائبه-"حفظهما الله"-

وتابع: وعلى سبيل المثال لا الحصر :-فيما يخص المشروعات البلدية كان هناك عدد من المشروعات مثل درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تم الانتهاء من تنفيذه وإنشاء مركز حضاري للمحافظة، بمساحة (٤٥٠٠م٢)، مكون من دور أرضي ودور أول وبه عدد من القاعات ومسرح ومكتبة ومكاتب إدارية طور الإنشاء وسفلتة طرق المحافظة والقرى التابعة لها والمراكز وإنشاء منتزه عام لمركز المجمع وقرية أبا الطحين وتحسين وتجميل وتشجير المنتزهات العامة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
01:07 AM

محافظ حبونا: اليوم الوطني الـ89 همة حتى القمة

المملكة تشهد أرقى منجزات النهضة والمشروعات التنموية

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بندر آل عوض - نجران
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في كلمة لمحافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، أكد أن هذا اليوم تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي أرسى قواعد الأمن والعلم والنهضة، ومن بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، الذين مشوا على نهجه وخطاه بما يرقى بالمملكة.

أضاف: والآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"- حفظه الله"- ملك الحزم والعزم والإنسانية وسمو ولي عهده الأمين الذي تشهد فيه المملكة أرقى منجزات النهضة والمشروعات التنموية ورفعته بالمحافل الدولية، ويحق لكل مواطن سعودي أن يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق على أرض الوطن من نهضة حضارية ومشروعات تنموية ولقد أخذت محافظة حبونا نصيبها من تلك المشروعات التنموية والخطط المستقبلية مثل بقية مدن ومحافظات المملكة بتوجيهات ورعاية ومتابعة أمير المنطقة وسيدي سمو نائبه-"حفظهما الله"-

وتابع: وعلى سبيل المثال لا الحصر :-فيما يخص المشروعات البلدية كان هناك عدد من المشروعات مثل درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تم الانتهاء من تنفيذه وإنشاء مركز حضاري للمحافظة، بمساحة (٤٥٠٠م٢)، مكون من دور أرضي ودور أول وبه عدد من القاعات ومسرح ومكتبة ومكاتب إدارية طور الإنشاء وسفلتة طرق المحافظة والقرى التابعة لها والمراكز وإنشاء منتزه عام لمركز المجمع وقرية أبا الطحين وتحسين وتجميل وتشجير المنتزهات العامة.

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