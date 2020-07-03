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بتوجيه من أمير الباحة .. 10 عربات لتغطية خدمات الاتصالات

يلحق بها 5 أخرى خلال الأيام المقبلة لتغطية كل مواقع المصطافين

بتوجيه من الأمير الدكتور ‎حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصل اليوم الخميس خمس عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية؛ لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه، كما سيلحق بها خمس أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتغطية كل المواقع التي يستهدفها المصطافون بالمنطقة.

يأتي ذلك حرصًا من أمير الباحة على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين، وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في جميع أرجاء المنطقة.

أمير الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه من أمير الباحة .. 10 عربات لتغطية خدمات الاتصالات
سبق

بتوجيه من الأمير الدكتور ‎حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصل اليوم الخميس خمس عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية؛ لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه، كما سيلحق بها خمس أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتغطية كل المواقع التي يستهدفها المصطافون بالمنطقة.

يأتي ذلك حرصًا من أمير الباحة على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين، وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في جميع أرجاء المنطقة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
12:16 AM

بتوجيه من أمير الباحة .. 10 عربات لتغطية خدمات الاتصالات

يلحق بها 5 أخرى خلال الأيام المقبلة لتغطية كل مواقع المصطافين

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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2,126

بتوجيه من الأمير الدكتور ‎حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصل اليوم الخميس خمس عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية؛ لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه، كما سيلحق بها خمس أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتغطية كل المواقع التي يستهدفها المصطافون بالمنطقة.

يأتي ذلك حرصًا من أمير الباحة على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين، وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في جميع أرجاء المنطقة.

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