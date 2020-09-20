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"التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها" جولة دعويّة بالباحة

في إطار برامج الفرع الدعويّة للتحذير من الجماعات المتطرّفة

يُنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، جولة دعوية بعنوان: "التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها"، وذلك في إطار برامج وأعمال الفرع الدعويّة؛ للتحذير من الجماعات المتطرّفة، وبيان منهج الوسطيّة والاعتدال.

وتنطلق الجولة في يوم غدٍ، حيث يُلقي مرزوق بن عبدالله الرويس بجامع حمارس كلمات بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبعد غدٍ الثلاثاء يُلقي حاسن بن عبدالله الغامدي كلمة بجامع الراجحي بعد صلاة المغرب، وكلمة في جامع السعدون بعد صلاة العشاء، كما يُلقي في نفس اليوم بجامع الغوث بعد صلاة المغرب عبدالرحمن بن علي الدخيل كلمة، وأخرى في جامع ابن سويد بعد العشاء للتحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها.

وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج والأنشطة الدعويّة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة في محافظات ومراكز منطقة الباحة لتوعية الناس بأمور دينهم والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان منهج الوسطيّة والاعتدال وتعزيز وترسيخ قيم الانتماء واللحُمة الوطنيّة.

وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها" جولة دعويّة بالباحة
سبق

يُنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، جولة دعوية بعنوان: "التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها"، وذلك في إطار برامج وأعمال الفرع الدعويّة؛ للتحذير من الجماعات المتطرّفة، وبيان منهج الوسطيّة والاعتدال.

وتنطلق الجولة في يوم غدٍ، حيث يُلقي مرزوق بن عبدالله الرويس بجامع حمارس كلمات بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبعد غدٍ الثلاثاء يُلقي حاسن بن عبدالله الغامدي كلمة بجامع الراجحي بعد صلاة المغرب، وكلمة في جامع السعدون بعد صلاة العشاء، كما يُلقي في نفس اليوم بجامع الغوث بعد صلاة المغرب عبدالرحمن بن علي الدخيل كلمة، وأخرى في جامع ابن سويد بعد العشاء للتحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها.

وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج والأنشطة الدعويّة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة في محافظات ومراكز منطقة الباحة لتوعية الناس بأمور دينهم والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان منهج الوسطيّة والاعتدال وتعزيز وترسيخ قيم الانتماء واللحُمة الوطنيّة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
02:33 PM

"التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها" جولة دعويّة بالباحة

في إطار برامج الفرع الدعويّة للتحذير من الجماعات المتطرّفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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يُنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، جولة دعوية بعنوان: "التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها"، وذلك في إطار برامج وأعمال الفرع الدعويّة؛ للتحذير من الجماعات المتطرّفة، وبيان منهج الوسطيّة والاعتدال.

وتنطلق الجولة في يوم غدٍ، حيث يُلقي مرزوق بن عبدالله الرويس بجامع حمارس كلمات بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبعد غدٍ الثلاثاء يُلقي حاسن بن عبدالله الغامدي كلمة بجامع الراجحي بعد صلاة المغرب، وكلمة في جامع السعدون بعد صلاة العشاء، كما يُلقي في نفس اليوم بجامع الغوث بعد صلاة المغرب عبدالرحمن بن علي الدخيل كلمة، وأخرى في جامع ابن سويد بعد العشاء للتحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها.

وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج والأنشطة الدعويّة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة في محافظات ومراكز منطقة الباحة لتوعية الناس بأمور دينهم والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان منهج الوسطيّة والاعتدال وتعزيز وترسيخ قيم الانتماء واللحُمة الوطنيّة.

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