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"الفالح": الخطوة المقبلة بشأن إنتاج النفط ستكون في 2019

أكد أن زيادة إنتاج "النفط الصخري الأمريكي" محلّ ترحيب

أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن الخطوة المقبلة التي قد تخفف القيود على إنتاج النفط، ستكون في عام 2019.

وبحسب "رويترز"، قال "الفالح": أتوقع أن يكون القرار بشأن تمديد خفض إنتاج "أوبك" في أوائل 2019، ونريد إطاراً دائماً يجمع المنتجين داخل وخارج "أوبك"، كما نرحب بتعاون روسيا مع "أوبك".

وبخصوص النفط الصخري، أضاف وزير الطاقة السعودي: زيادة إنتاج "النفط الصخري الأمريكي" محل ترحيب، والسوق قادر على استيعاب الإنتاج الأمريكي.

وأردف: نريد أن تصبح الهند مستثمراً كبيراً في السعودية، وأكد "الفالح" أن المملكة تبقي على صادرات النفط أدنى من سبعة ملايين برميل يومياً من يناير إلى مارس، ولا يوجد أي انزعاج من التقلبات القصيرة الأجل بفعل زيادة إمدادات العراق النفطية للهند.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الفالح": الخطوة المقبلة بشأن إنتاج النفط ستكون في 2019
سبق

أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن الخطوة المقبلة التي قد تخفف القيود على إنتاج النفط، ستكون في عام 2019.

وبحسب "رويترز"، قال "الفالح": أتوقع أن يكون القرار بشأن تمديد خفض إنتاج "أوبك" في أوائل 2019، ونريد إطاراً دائماً يجمع المنتجين داخل وخارج "أوبك"، كما نرحب بتعاون روسيا مع "أوبك".

وبخصوص النفط الصخري، أضاف وزير الطاقة السعودي: زيادة إنتاج "النفط الصخري الأمريكي" محل ترحيب، والسوق قادر على استيعاب الإنتاج الأمريكي.

وأردف: نريد أن تصبح الهند مستثمراً كبيراً في السعودية، وأكد "الفالح" أن المملكة تبقي على صادرات النفط أدنى من سبعة ملايين برميل يومياً من يناير إلى مارس، ولا يوجد أي انزعاج من التقلبات القصيرة الأجل بفعل زيادة إمدادات العراق النفطية للهند.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
12:38 PM

"الفالح": الخطوة المقبلة بشأن إنتاج النفط ستكون في 2019

أكد أن زيادة إنتاج "النفط الصخري الأمريكي" محلّ ترحيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن الخطوة المقبلة التي قد تخفف القيود على إنتاج النفط، ستكون في عام 2019.

وبحسب "رويترز"، قال "الفالح": أتوقع أن يكون القرار بشأن تمديد خفض إنتاج "أوبك" في أوائل 2019، ونريد إطاراً دائماً يجمع المنتجين داخل وخارج "أوبك"، كما نرحب بتعاون روسيا مع "أوبك".

وبخصوص النفط الصخري، أضاف وزير الطاقة السعودي: زيادة إنتاج "النفط الصخري الأمريكي" محل ترحيب، والسوق قادر على استيعاب الإنتاج الأمريكي.

وأردف: نريد أن تصبح الهند مستثمراً كبيراً في السعودية، وأكد "الفالح" أن المملكة تبقي على صادرات النفط أدنى من سبعة ملايين برميل يومياً من يناير إلى مارس، ولا يوجد أي انزعاج من التقلبات القصيرة الأجل بفعل زيادة إمدادات العراق النفطية للهند.

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