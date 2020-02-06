الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة حتى الـ٩ مساءً

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشَمِل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (بلجرشي، والمخواة، والحجرة، والمندق، وغامد الزناد، وقلوة، والعقيق، والمراكز التابعة لها).

وجدد "مدني الباحة" تنبيهًا للمواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة؛ وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.