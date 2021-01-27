وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية

شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.
وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية
شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.
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وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنويةعبدالله البرقاوي سبق 2019-01-27
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:48 PM
اخر تعديل
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:01 PM
وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية
شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.
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