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الزام "بالحلف بالله" خلال اختبار جامعي.. العقيلي يستعرضه ومدير الجامعة يعلق

استعرض الزميل الإعلامي خالد العقيلي مقدم برنامج كلنا مسؤول، نموذج اختبار جامعي أونلاين لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود، تضمن الزام الطلاب بحلف يمين بأنهم لم يقوموا بالغش في الاختبار.

جاء ذلك خلال استضافة مديري الجامعات بالبرنامج اليوم.

وعلق ‏مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري على ذلك مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت الإجراءات اللازم مع أستاذ المقرر الذي قدم اعتذاره، مبيناً أن ذلك كان من حرصه.

وأكد العامري بأنه يجب أن تكون ثقتنا في الطالب كبيرة مشدداً على أن الجامعة لا تقر مثل هذا السلوك.

يشار إلى أن برنامج كلنا مسؤول يعرض على قناة السعودية الخامسة عصراً ويعاد على قناة SBC عند الثامنة مساءً.

فيروس كورونا الجديد جامعة الإمام محمد بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزام "بالحلف بالله" خلال اختبار جامعي.. العقيلي يستعرضه ومدير الجامعة يعلق
سبق

استعرض الزميل الإعلامي خالد العقيلي مقدم برنامج كلنا مسؤول، نموذج اختبار جامعي أونلاين لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود، تضمن الزام الطلاب بحلف يمين بأنهم لم يقوموا بالغش في الاختبار.

جاء ذلك خلال استضافة مديري الجامعات بالبرنامج اليوم.

وعلق ‏مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري على ذلك مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت الإجراءات اللازم مع أستاذ المقرر الذي قدم اعتذاره، مبيناً أن ذلك كان من حرصه.

وأكد العامري بأنه يجب أن تكون ثقتنا في الطالب كبيرة مشدداً على أن الجامعة لا تقر مثل هذا السلوك.

يشار إلى أن برنامج كلنا مسؤول يعرض على قناة السعودية الخامسة عصراً ويعاد على قناة SBC عند الثامنة مساءً.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:13 PM

الزام "بالحلف بالله" خلال اختبار جامعي.. العقيلي يستعرضه ومدير الجامعة يعلق

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,502

استعرض الزميل الإعلامي خالد العقيلي مقدم برنامج كلنا مسؤول، نموذج اختبار جامعي أونلاين لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود، تضمن الزام الطلاب بحلف يمين بأنهم لم يقوموا بالغش في الاختبار.

جاء ذلك خلال استضافة مديري الجامعات بالبرنامج اليوم.

وعلق ‏مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري على ذلك مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت الإجراءات اللازم مع أستاذ المقرر الذي قدم اعتذاره، مبيناً أن ذلك كان من حرصه.

وأكد العامري بأنه يجب أن تكون ثقتنا في الطالب كبيرة مشدداً على أن الجامعة لا تقر مثل هذا السلوك.

يشار إلى أن برنامج كلنا مسؤول يعرض على قناة السعودية الخامسة عصراً ويعاد على قناة SBC عند الثامنة مساءً.

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