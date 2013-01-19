النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسلسل حوادث نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف مستمر.. ومطالبات بالحلول

بات يُشكل خطراً ورُعباً بعد مرور قرابة العامين ونصف العام على تشغيله

لا زال مسلسل الحوادث في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف على طريق المطار يتكرر، وبات يُشكل خطراً ورُعباً بعد مرور قرابة العامين ونصف العام على تشغيله، وكان آخرها مساء اليوم بعد انقلاب مركبتين بداخله وإصابة أربعة أشخاص نقلوا على إثره للمستشفى لتلقي العلاج، وسط مطالبات بوضع دارسة جادة وتدخل الجهات المعنية لمعرفة تكرار الحوادث بداخله وبشكل مستمر.

وقد أظهرت الحوادث المرورية بداخل ذلك النفق وغالبيتها "تصادم" يُخلِّف الإصابات، الحاجة الملحة من الجهات المعنية لمعرفة المشكلة، فالوضع يحتاج تدخلاً ودراسة جادة، فالعيوب واضحة للعيان منها انحراف الطريق قبل الدخول له وذلك واضح من خلال خطوط السير، إضافة لضيقه الشديد بالرغم من وجوده على مدخل المدينة، وبات العديد من المركبات تتجنب الدخول للنفق بعد الحوادث التي تقع عليه بشكلٍ يومي.

وأصبح الدخول مرعباً للبعض منهم وهم يشاهدون أثر الحوادث الكثيرة على الخرسانات في النفق وعلى الإسفلت دون حلول جذرية من الجهات المعنية، سوى أنها وضعت لافتة ممنوع دخول الشاحنات لم تبق يوماً واحداً بعد أن أزيلت بحادث، إضافة لدخول الشاحنات في النفق دون قرارات صارمة وقوية ضد المخالفين.

وكان اخر ضحايا النفق مساء اليوم بعد انقلاب مركبين بداخله واصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى الأمير منصور القريب واخرين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.

يشار نفق مستشفى الأمير منصور يشهد بين الحين والآخر حوادث اصطدام العديد من المركبات واكبر الحوادث كان قبل فترة لسبع مركبات بينها شاحنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسلسل حوادث نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف مستمر.. ومطالبات بالحلول
سبق

لا زال مسلسل الحوادث في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف على طريق المطار يتكرر، وبات يُشكل خطراً ورُعباً بعد مرور قرابة العامين ونصف العام على تشغيله، وكان آخرها مساء اليوم بعد انقلاب مركبتين بداخله وإصابة أربعة أشخاص نقلوا على إثره للمستشفى لتلقي العلاج، وسط مطالبات بوضع دارسة جادة وتدخل الجهات المعنية لمعرفة تكرار الحوادث بداخله وبشكل مستمر.

وقد أظهرت الحوادث المرورية بداخل ذلك النفق وغالبيتها "تصادم" يُخلِّف الإصابات، الحاجة الملحة من الجهات المعنية لمعرفة المشكلة، فالوضع يحتاج تدخلاً ودراسة جادة، فالعيوب واضحة للعيان منها انحراف الطريق قبل الدخول له وذلك واضح من خلال خطوط السير، إضافة لضيقه الشديد بالرغم من وجوده على مدخل المدينة، وبات العديد من المركبات تتجنب الدخول للنفق بعد الحوادث التي تقع عليه بشكلٍ يومي.

وأصبح الدخول مرعباً للبعض منهم وهم يشاهدون أثر الحوادث الكثيرة على الخرسانات في النفق وعلى الإسفلت دون حلول جذرية من الجهات المعنية، سوى أنها وضعت لافتة ممنوع دخول الشاحنات لم تبق يوماً واحداً بعد أن أزيلت بحادث، إضافة لدخول الشاحنات في النفق دون قرارات صارمة وقوية ضد المخالفين.

وكان اخر ضحايا النفق مساء اليوم بعد انقلاب مركبين بداخله واصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى الأمير منصور القريب واخرين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.

يشار نفق مستشفى الأمير منصور يشهد بين الحين والآخر حوادث اصطدام العديد من المركبات واكبر الحوادث كان قبل فترة لسبع مركبات بينها شاحنة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:48 AM

مسلسل حوادث نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف مستمر.. ومطالبات بالحلول

بات يُشكل خطراً ورُعباً بعد مرور قرابة العامين ونصف العام على تشغيله

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
14
5,140

لا زال مسلسل الحوادث في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف على طريق المطار يتكرر، وبات يُشكل خطراً ورُعباً بعد مرور قرابة العامين ونصف العام على تشغيله، وكان آخرها مساء اليوم بعد انقلاب مركبتين بداخله وإصابة أربعة أشخاص نقلوا على إثره للمستشفى لتلقي العلاج، وسط مطالبات بوضع دارسة جادة وتدخل الجهات المعنية لمعرفة تكرار الحوادث بداخله وبشكل مستمر.

وقد أظهرت الحوادث المرورية بداخل ذلك النفق وغالبيتها "تصادم" يُخلِّف الإصابات، الحاجة الملحة من الجهات المعنية لمعرفة المشكلة، فالوضع يحتاج تدخلاً ودراسة جادة، فالعيوب واضحة للعيان منها انحراف الطريق قبل الدخول له وذلك واضح من خلال خطوط السير، إضافة لضيقه الشديد بالرغم من وجوده على مدخل المدينة، وبات العديد من المركبات تتجنب الدخول للنفق بعد الحوادث التي تقع عليه بشكلٍ يومي.

وأصبح الدخول مرعباً للبعض منهم وهم يشاهدون أثر الحوادث الكثيرة على الخرسانات في النفق وعلى الإسفلت دون حلول جذرية من الجهات المعنية، سوى أنها وضعت لافتة ممنوع دخول الشاحنات لم تبق يوماً واحداً بعد أن أزيلت بحادث، إضافة لدخول الشاحنات في النفق دون قرارات صارمة وقوية ضد المخالفين.

وكان اخر ضحايا النفق مساء اليوم بعد انقلاب مركبين بداخله واصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى الأمير منصور القريب واخرين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.

يشار نفق مستشفى الأمير منصور يشهد بين الحين والآخر حوادث اصطدام العديد من المركبات واكبر الحوادث كان قبل فترة لسبع مركبات بينها شاحنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,256
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة