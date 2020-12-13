"تعليم الرياض" تؤكد على التقيد بأنظمة الاختبارات عن بُعد

مع انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل

فيما تبدأ اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ يوم الأحد المقبل 1442/5/5هـ الموافق 2020/12/20م، أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التعليمات المنظّمة للاختبارات، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر, ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها, ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأوضح أن اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ستبدأ يوم الأحد 1442/5/5هـ الموافق 2020/12/20م وذلك خلال الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر من الفصل الدراسي.

وأشار "الوهيبي" إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستُجرى عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية, مؤكدًا على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات، حيث يمتد زمن اليوم الدراسي لثلاث ساعات تتضمن الاختبارات، فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي إن وُجد.

من جهته، أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها: إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق معايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وموقع إتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وأشار إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

ونبَّه "الركبان" على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب, موضحًا أن لقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأكد "الركبان" على إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور قبل يوم الخميس 1442/5/2.

وأشار إلى أن مهمة رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور ضمن مسؤوليات المعلم وفق اللائحة والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام، فيما يحق لقائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطيًا لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد.

ولفت "الركبان" إلى أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول هو نهاية يوم الأربعاء 1442/5/15هــ, مؤكدًا على اعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم، وأنه سيتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب.