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"فرصة تطوعية".. مبادرة مميزة من بلدية تيماء لصيانة وتجميل المرافق العامة

بمشاركة 30 متطوعًا.. وتضمنت دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك

نفذت بلدية محافظة تيماء، فرصة تطوعية في مبادرة مميزة لتحسين وتجميل المرافق العامة.

وبدأت المبادرة التي شارك فيها أكثر من 30 متطوعًا، عصر أمس الأربعاء، حيث تم صيانة الألعاب، وتقليم الأشجار.

كما تضمنت المبادرة دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.

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"فرصة تطوعية".. مبادرة مميزة من بلدية تيماء لصيانة وتجميل المرافق العامة
سبق

نفذت بلدية محافظة تيماء، فرصة تطوعية في مبادرة مميزة لتحسين وتجميل المرافق العامة.

وبدأت المبادرة التي شارك فيها أكثر من 30 متطوعًا، عصر أمس الأربعاء، حيث تم صيانة الألعاب، وتقليم الأشجار.

كما تضمنت المبادرة دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:49 AM

"فرصة تطوعية".. مبادرة مميزة من بلدية تيماء لصيانة وتجميل المرافق العامة

بمشاركة 30 متطوعًا.. وتضمنت دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تيماء
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نفذت بلدية محافظة تيماء، فرصة تطوعية في مبادرة مميزة لتحسين وتجميل المرافق العامة.

وبدأت المبادرة التي شارك فيها أكثر من 30 متطوعًا، عصر أمس الأربعاء، حيث تم صيانة الألعاب، وتقليم الأشجار.

كما تضمنت المبادرة دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

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