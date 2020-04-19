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برأس تنورة.. حملة على المجمعات السكنية لعمال الشركات

لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون من عدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار لجنة مشكّلة من الدوائر الحكومية بجولات ميدانية مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات بمحافظة رأس تنورة لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية للعمالة؛ لتعزيز جهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الأمانة أن الحملة الميدانية على مجمعات سكن العمالة، تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في الإصحاح البيئي وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أن الحملة شملت فحص قياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل، وأيضاً تعقيم وتطهير السكن، وإلزام المتعهد بتوفير كل المطهرات والمعقمات في داخل السكن عند الدخول والخروج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برأس تنورة.. حملة على المجمعات السكنية لعمال الشركات
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون من عدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار لجنة مشكّلة من الدوائر الحكومية بجولات ميدانية مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات بمحافظة رأس تنورة لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية للعمالة؛ لتعزيز جهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الأمانة أن الحملة الميدانية على مجمعات سكن العمالة، تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في الإصحاح البيئي وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أن الحملة شملت فحص قياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل، وأيضاً تعقيم وتطهير السكن، وإلزام المتعهد بتوفير كل المطهرات والمعقمات في داخل السكن عند الدخول والخروج.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:50 PM

برأس تنورة.. حملة على المجمعات السكنية لعمال الشركات

لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون من عدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار لجنة مشكّلة من الدوائر الحكومية بجولات ميدانية مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات بمحافظة رأس تنورة لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية للعمالة؛ لتعزيز جهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الأمانة أن الحملة الميدانية على مجمعات سكن العمالة، تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في الإصحاح البيئي وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أن الحملة شملت فحص قياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل، وأيضاً تعقيم وتطهير السكن، وإلزام المتعهد بتوفير كل المطهرات والمعقمات في داخل السكن عند الدخول والخروج.

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