جمال الخيول العربية الأصيلة يلفت أنظار النساء ويملأ المدرجات

حضور كبير من جانب السعوديات اللائي أبدين سعادة غامرة لمشاهدة المهرجان

اكتظت مدرجات الجماهير في مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، المقام حاليًا في الصالة الخضراء بالخبر، بعدد كبير من المواطنين والأجانب، الذين حرصوا على متابعة البطولة، والتفاعل معها الفعاليات والبرامج التي تقدمها، وكان اللافت للنظر الحضور النسائي الكبير، وبخاصة من جانب السعوديات، اللائي أبدين سعادة غامرة لمشاهدة المهرجان، بصحبة عائلاتهن.



وقالت المواطنة سعاد العبدالله إنها حرصت على حضور الفعاليات ومتابعة المنافسات، وأضافت: "للمرة الأولى التي أشاهد فيها بطولة للخيل العربية الأصيلة، إذ لم أشاهد هذه الخيول على الواقع من قبل، ولم أكن أعلم شيئًا عنها، سوى بعض القراءات التي تمتدح الحصان العربي".



وتابعت: "اليوم شاهدت المنافسات، ورأيت بعيني جمال الخيل العربية، ومما تتمتع به من صفات جمالية وشكلية، أرى أنها غير موجودة في الخيل الأخرى، وما هالني حقًا، ذلك الاهتمام الكبير من أصحاب المرابط بالخيل العربية، من أجل الحفاظ على التراث العربي القديم، الذي لعب فيه الحصان دورًا رئيسًا".



ومن جانب آخر، قالت المواطنة خلود عبدالله، إنها حضرت المنافسات في ثاني أيام البطولة، وقالت: "حضرت في منافسات يوم الجمعة، من باب الترفيه ليس أكثر، ولكن ما شاهدته من منافسات وفعاليات، جعلني أشعر بأنني أمام مشهد ثقافي وحضاري، عنوانه "الخيل العربية الأصيلة"، التي تستحق منا كل هذا الاهتمام والعناية، وهو ما جعلني موجودة في فعاليات يوم السبت أيضًا".



وحرصت جودي عبد الرحمن على اصطحاب أبنائها معها، وقالت: "لم أكن أتوقع أن أشاهد هذا الكم من الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، إذ تجاوز هذا الاهتمام العرب، إلى الجنسيات الأخرى، ومنها الأمريكان، الذين يهتمون بالحصان العربي، ربما أكثر من اهتمام بعض المواطنين العرب".



وأضافت: "ربما لهذا السبب حرصت على اصطحاب أبنائي الثلاثة معي، لمشاهدة منافسات الخيل العربي هنا، والتعرف على تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ الفتوحات الإسلامية، ودور هذا الحصان في صناعة هذا التاريخ، وهو ما أدعو الأمهات السعوديات على محاكاته".



ودعت نجود الشيباني الشباب السعودي إلى التعرف على تاريخ الحصان العربي، وقالت: "عشت لحظات سعيدة وأنا أشاهد الإمكانات التي يتمتع بها الحصان العربي في بطولة الشرقية للخيل العربية الأصيلة، وعلى الرغم من أنني لم أحضر يوم الافتتاح، الذي كان يوم الخميس الماضي، إلى أنني حضرت يوم الجمعة، وحرصت على الحضور يوم السبت، وسأسعى لأن أكون موجودة في يوم الختام اليوم الأحد أيضًا، لأنها فرصة كبيرة أن أكون موجودة في هذه البطولة، التي تمزج الترفيه بالثقافة بالأصالة بالعراقة".