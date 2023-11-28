‫هيئة الصحة العامة: لم تُسجل أي حالة لمتحور أوميكرون في السعودية

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية" عدم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.
ودعت الهيئة للالتزام بالإجراءات الوقائية واستكمال جرعات لقاح كورونا.
أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية" عدم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.
ودعت الهيئة للالتزام بالإجراءات الوقائية واستكمال جرعات لقاح كورونا.
أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية" عدم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.
ودعت الهيئة للالتزام بالإجراءات الوقائية واستكمال جرعات لقاح كورونا.
أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية" عدم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.
ودعت الهيئة للالتزام بالإجراءات الوقائية واستكمال جرعات لقاح كورونا.