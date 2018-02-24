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مقتل 21 مدنياً في غارات جديدة على الغوطة الشرقية

قوات النظام السوري تواصل استهدافها لليوم السابع

قُتل 21 مدنياً على الأقل، اليوم، من جرّاء غارات جديدة شنّتها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، التي تتعرّض لقصفٍ عنيفٍ لليوم السابع على التوالي.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن؛ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 21 مدنياً على الأقل قُتلوا من جرّاء غارات قوات النظام السوري.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا سقطوا في مدينة دوما، وذلك بعد حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة مدنيين في مدينة حرستا صباح اليوم.

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مقتل 21 مدنياً في غارات جديدة على الغوطة الشرقية
سبق

قُتل 21 مدنياً على الأقل، اليوم، من جرّاء غارات جديدة شنّتها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، التي تتعرّض لقصفٍ عنيفٍ لليوم السابع على التوالي.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن؛ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 21 مدنياً على الأقل قُتلوا من جرّاء غارات قوات النظام السوري.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا سقطوا في مدينة دوما، وذلك بعد حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة مدنيين في مدينة حرستا صباح اليوم.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:04 PM

مقتل 21 مدنياً في غارات جديدة على الغوطة الشرقية

قوات النظام السوري تواصل استهدافها لليوم السابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيروت
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قُتل 21 مدنياً على الأقل، اليوم، من جرّاء غارات جديدة شنّتها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، التي تتعرّض لقصفٍ عنيفٍ لليوم السابع على التوالي.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن؛ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 21 مدنياً على الأقل قُتلوا من جرّاء غارات قوات النظام السوري.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا سقطوا في مدينة دوما، وذلك بعد حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة مدنيين في مدينة حرستا صباح اليوم.

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