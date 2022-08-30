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هجمة شرسة للنظام السوري على درعا تقتل 6 مدنيين على الأقل

قوات "الأسد" مدعومة بميليشيات إيرانية منعت إمدادات الغذاء عن المدينة

قُتل ستة مدنيين سوريين على الأقل، اليوم "الأحد"، في واحدة من أشدّ الهجمات دموية للنظام السوري على آخر جيب لمسلحي المعارضة في مدينة درعا مهد الثورة السورية.

ونقلت "رويترز" عن أبو جهاد الحوراني المسؤول المحلي في درعا، أن أفراد المعارضة يستخدمون ما يسمى بصواريخ الفيل بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع للدفاع عن المدينة.

ومنعت فرقة النخبة في نظام بشار الأسد، تدعمها ميليشيات إيرانية مسلحة، وصول إمدادات الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية الضغط على المسلّحين للاستسلام بعد ثلاث سنوات من استعادة نظام بشار الأسد سيطرته على معظم المنطقة قرب الحدود مع الأردن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجمة شرسة للنظام السوري على درعا تقتل 6 مدنيين على الأقل
سبق

قُتل ستة مدنيين سوريين على الأقل، اليوم "الأحد"، في واحدة من أشدّ الهجمات دموية للنظام السوري على آخر جيب لمسلحي المعارضة في مدينة درعا مهد الثورة السورية.

ونقلت "رويترز" عن أبو جهاد الحوراني المسؤول المحلي في درعا، أن أفراد المعارضة يستخدمون ما يسمى بصواريخ الفيل بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع للدفاع عن المدينة.

ومنعت فرقة النخبة في نظام بشار الأسد، تدعمها ميليشيات إيرانية مسلحة، وصول إمدادات الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية الضغط على المسلّحين للاستسلام بعد ثلاث سنوات من استعادة نظام بشار الأسد سيطرته على معظم المنطقة قرب الحدود مع الأردن.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:23 PM

هجمة شرسة للنظام السوري على درعا تقتل 6 مدنيين على الأقل

قوات "الأسد" مدعومة بميليشيات إيرانية منعت إمدادات الغذاء عن المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ستة مدنيين سوريين على الأقل، اليوم "الأحد"، في واحدة من أشدّ الهجمات دموية للنظام السوري على آخر جيب لمسلحي المعارضة في مدينة درعا مهد الثورة السورية.

ونقلت "رويترز" عن أبو جهاد الحوراني المسؤول المحلي في درعا، أن أفراد المعارضة يستخدمون ما يسمى بصواريخ الفيل بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع للدفاع عن المدينة.

ومنعت فرقة النخبة في نظام بشار الأسد، تدعمها ميليشيات إيرانية مسلحة، وصول إمدادات الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية الضغط على المسلّحين للاستسلام بعد ثلاث سنوات من استعادة نظام بشار الأسد سيطرته على معظم المنطقة قرب الحدود مع الأردن.

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