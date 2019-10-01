"مورينيو": أعرف طموحكم الكبير.. وجئت لمعرفة السعودية.. وربما أعود مرة أخرى

خلال محاضرته بمعهد إعداد القادة بجدة بحضور رئيس هيئة الرياضة

ألقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو محاضرة في معهد إعداد القادة بمدينة جدة حول الجانب الفني في كرة القدم، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وعدد من المدربين السعوديين والمهتمين.

وفي التفاصيل، قال المدرب البرتغالي: أنا شخص قضيت حياتي في كرة القدم، وأُتيحت لي الفرصة لكي أتعرف على هذا العالم، وسآخذ من هنا معرفة عن السعودية، وأعرف طموحكم الكبير، وربما أعود للمملكة مرة أخرى، فأنا منذ البداية لم أحلم بأن أكون مدربًا، وطموحي جاء لاحقًا عندما شعرت بأن لدي رغبة، والإنسان عندما يختار شيئًا يجب أن يعرف، ويرسم طموحاته.

وتابع: أنا أتحدث ٤ لغات. عندما كنت طفلاً، وكنت أريد أن أنفتح لمهام التدريب، أعطاني والدي بعض المهام؛ لكي أقوم بها، وكان يجب عليّ أن أستغل جميع الفرص؛ فقد كنت مدرب لياقة للأطفال، وفي كل خطوة أقوم بتحسين نفسي وأدائي، ولم تكن رحلتي وليدة اللحظة، وإنما كبرت شيئًا فشيئًا.

وأضاف: لم أدرب منتخبات وطنية، ولكني أجيد التدريب. والعمل يجب أن يبدأ من المدارس؛ لأنها القاعدة الرئيسية للبناء. والمعلمون لديهم مسؤولية كبيرة تجاه ذلك.

وأشار جوزيه مورينيو إلى أهمية وجود نظام لتطوير المدربين؛ ليكونوا جاهزين. وقال: بالرغم من أن الفرص التدريبية هنا قليلة، أنا الآن عمري ٥٦ عامًا، وأعمل يوميًّا على تطوير نفسي. بدأت مدربًا منذ عام ٢٠٠٠ م، ولكن يجب أن أطور نفسي في كل يوم.

وأفاد بأن اللاعبين الآن يسعون ليكونوا أغنياء ماليًّا قبل أن يصبحوا لاعبين كبارًا، بعكس السابق، كان يصل إلى لاعب كبير ليصبح مليونيرًا، وهذا الفرق بين السابق والحاضر.

وأكد أن سبب الانتصار بمعظم المباريات هو التحضير الجيد بقرابة الأسبوع الكامل، ولكن تظل الـ ٩٠ دقيقة هي محصلة أساسية للتحضير الجيد. وقد فزت بـ ٨ دوريات في ٤ دول، وعندما أنتقل إلى بلد جديد يجب عليّ أن أفهم البلد والعقليات التي سوف أواجهها. كما يجب اختيار مساعد لي من البلد ذاته، ومن الفريق نفسه؛ ليقوم بمساعدتي في فهم الأمور كافة.

وأوضح أنه فوجئ بأن المدربين الأجانب الذين يحضرون إلى السعودية يأتون ومعهم (خمسة) مساعدين أو أكثر من أبناء جلدتهم. فيجب أن تكون العلاقة بين المدرب والمساعدين واللاعبين مميزة، وألا تكون القرارات في الفريق فردية بل يجب أن يكون هناك قرار جماعي ومشترك من الجميع.

وبيّن أن الرغبة في تحقيق شيء سريع ربما تضيع عليك حلمك. ويجب أن يكون لديك حلم طويل الأجل؛ فالمدرب الذي لا يستطيع تحليل المباراة من التلفزيون لن يستطيع أن يكون مدربًا. ليس لدي خبرة في الفشل. نحن المدربين إذا خسرنا نحزم حقائبنا ونرحل.