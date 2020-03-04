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وزيرة التعليم الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإغلاق المدارس بسبب "كورونا"

فيما أكدت وسائل إعلام هناك الخبر

نفت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إصدار أي قرار لإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم عن اتسولينا قولها:" ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، ومن المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

وزيرة التعليم الإيطالية فيروس كورونا الجديد

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وزيرة التعليم الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإغلاق المدارس بسبب "كورونا"
سبق

نفت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إصدار أي قرار لإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم عن اتسولينا قولها:" ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، ومن المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
06:12 PM

وزيرة التعليم الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإغلاق المدارس بسبب "كورونا"

فيما أكدت وسائل إعلام هناك الخبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إصدار أي قرار لإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم عن اتسولينا قولها:" ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، ومن المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

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