كشف أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه بـ"الحمار" بعدما عبر محلل شبكة قنوات "سكاي سبورتس" عن رأيه في كونه ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان. وظهر جيمي كاراجر في مقطع فيديو عبر شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، رفقة جاري نيفيل للحديث عن اختيارهما لتشكيل عام 2021. ولم يتواجد النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في التشكيل المثالي لعام 2021، الذي شهد تواجد المصري محمد صلاح؛ وفق البيان. وفي مقطع فيديو من خلال شبكة "سكاي سبورتس" تحدث كاراغير مع أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل لاختيار تشكيلة عام 2021، ولم يختر أسطورة ليفربول أيًا من ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة، وفضل اختيار اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول. وقال كاراجر في تصريحاته: "ميسي ليس سعيدًا بي على الإطلاق، لقد كان لدي رأي في بداية الموسم بأن رونالدو ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد، وضربت مثالًا أيضًا بـ"ميسي"؛ حيث قلت إنه ليس صفقة جيدة لـ"باريس سان جيرمان كذلك". وأضاف: "كان ذلك في حلقتنا ليلة الاثنين، وبعد ذلك تلقيت رسالة خاصة على إنستجرام"، ليسأله جاري نفيل: "من الرجل نفسه؟"، قاصدًا ميسي. رد كاراجر: "نعم، من الرجل نفسه، أنا لا أعرض الرسائل الخاصة، ولكنه حرفيًا قال لي إنني حمار!". وتابع: "إذن هو يتابع برنامجنا، هو يتابع حلقاتنا يوم الاثنين؛ لذلك آمل أن يشاهد حلقة الجمعة هذه، "ميسي أنا أحبك حقًا، اللاعب الأعظم على مر العصور، ومقارنة بك نعم أنا حمار، أقبل ذلك ولكنك لن تنضم إلى التشكيل المثالي!". وأوضح: "أنت لم تلعب جيدًا بدرجة كافية، حتى لو أنك فزت ببطولة كوبا أمريكا في الصيف مع الأرجنتين، هذا ليس كافيًا بالنسبة لي لكي أخرج الرجل الخاص بي من التشكيل المثالي، وهو محمد صلاح". وكان ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة في أغسطس الماضي، بعدما قضى 21 عامًا في الكامب نو؛ حيث فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي البلوجرانا حول تجديد عقده. ورحل ميسي بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، في خطوة مفاجئة لعالم كرة القدم.

"أسطورة ليفربول": "ميسي" وصفني بالحمار بسبب "صلاح" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 كشف أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه بـ"الحمار" بعدما عبر محلل شبكة قنوات "سكاي سبورتس" عن رأيه في كونه ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان.



وظهر جيمي كاراجر في مقطع فيديو عبر شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، رفقة جاري نيفيل للحديث عن اختيارهما لتشكيل عام 2021.



ولم يتواجد النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في التشكيل المثالي لعام 2021، الذي شهد تواجد المصري محمد صلاح؛ وفق البيان.



وفي مقطع فيديو من خلال شبكة "سكاي سبورتس" تحدث كاراغير مع أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل لاختيار تشكيلة عام 2021، ولم يختر أسطورة ليفربول أيًا من ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة، وفضل اختيار اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.



وقال كاراجر في تصريحاته: "ميسي ليس سعيدًا بي على الإطلاق، لقد كان لدي رأي في بداية الموسم بأن رونالدو ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد، وضربت مثالًا أيضًا بـ"ميسي"؛ حيث قلت إنه ليس صفقة جيدة لـ"باريس سان جيرمان كذلك".



وأضاف: "كان ذلك في حلقتنا ليلة الاثنين، وبعد ذلك تلقيت رسالة خاصة على إنستجرام"، ليسأله جاري نفيل: "من الرجل نفسه؟"، قاصدًا ميسي.



رد كاراجر: "نعم، من الرجل نفسه، أنا لا أعرض الرسائل الخاصة، ولكنه حرفيًا قال لي إنني حمار!".



وتابع: "إذن هو يتابع برنامجنا، هو يتابع حلقاتنا يوم الاثنين؛ لذلك آمل أن يشاهد حلقة الجمعة هذه، "ميسي أنا أحبك حقًا، اللاعب الأعظم على مر العصور، ومقارنة بك نعم أنا حمار، أقبل ذلك ولكنك لن تنضم إلى التشكيل المثالي!".



وأوضح: "أنت لم تلعب جيدًا بدرجة كافية، حتى لو أنك فزت ببطولة كوبا أمريكا في الصيف مع الأرجنتين، هذا ليس كافيًا بالنسبة لي لكي أخرج الرجل الخاص بي من التشكيل المثالي، وهو محمد صلاح".



وكان ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة في أغسطس الماضي، بعدما قضى 21 عامًا في الكامب نو؛ حيث فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي البلوجرانا حول تجديد عقده.



ورحل ميسي بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، في خطوة مفاجئة لعالم كرة القدم.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 01:34 PM

"أسطورة ليفربول": "ميسي" وصفني بالحمار بسبب "صلاح" بعد ظهوره في مقطع فيديو للحديث عن تشكيل 2021 المثالي





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كشف أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه بـ"الحمار" بعدما عبر محلل شبكة قنوات "سكاي سبورتس" عن رأيه في كونه ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان.



وظهر جيمي كاراجر في مقطع فيديو عبر شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، رفقة جاري نيفيل للحديث عن اختيارهما لتشكيل عام 2021.



ولم يتواجد النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في التشكيل المثالي لعام 2021، الذي شهد تواجد المصري محمد صلاح؛ وفق البيان.



وفي مقطع فيديو من خلال شبكة "سكاي سبورتس" تحدث كاراغير مع أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل لاختيار تشكيلة عام 2021، ولم يختر أسطورة ليفربول أيًا من ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة، وفضل اختيار اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.



وقال كاراجر في تصريحاته: "ميسي ليس سعيدًا بي على الإطلاق، لقد كان لدي رأي في بداية الموسم بأن رونالدو ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد، وضربت مثالًا أيضًا بـ"ميسي"؛ حيث قلت إنه ليس صفقة جيدة لـ"باريس سان جيرمان كذلك".



وأضاف: "كان ذلك في حلقتنا ليلة الاثنين، وبعد ذلك تلقيت رسالة خاصة على إنستجرام"، ليسأله جاري نفيل: "من الرجل نفسه؟"، قاصدًا ميسي.



رد كاراجر: "نعم، من الرجل نفسه، أنا لا أعرض الرسائل الخاصة، ولكنه حرفيًا قال لي إنني حمار!".



وتابع: "إذن هو يتابع برنامجنا، هو يتابع حلقاتنا يوم الاثنين؛ لذلك آمل أن يشاهد حلقة الجمعة هذه، "ميسي أنا أحبك حقًا، اللاعب الأعظم على مر العصور، ومقارنة بك نعم أنا حمار، أقبل ذلك ولكنك لن تنضم إلى التشكيل المثالي!".



وأوضح: "أنت لم تلعب جيدًا بدرجة كافية، حتى لو أنك فزت ببطولة كوبا أمريكا في الصيف مع الأرجنتين، هذا ليس كافيًا بالنسبة لي لكي أخرج الرجل الخاص بي من التشكيل المثالي، وهو محمد صلاح".



وكان ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة في أغسطس الماضي، بعدما قضى 21 عامًا في الكامب نو؛ حيث فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي البلوجرانا حول تجديد عقده.



ورحل ميسي بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، في خطوة مفاجئة لعالم كرة القدم.