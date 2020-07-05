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"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

الهلال الأحمر بجدة يباشر 14012 بلاغًا خلال شهر

بمعدل 19 بلاغًا لكل ساعة

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي، 14012 بلاغًا.

وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغًا يوميًّا.

وأبان "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مع تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.

وأشار "أبو زيد" إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر بجدة يباشر 14012 بلاغًا خلال شهر
سبق

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي، 14012 بلاغًا.

وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغًا يوميًّا.

وأبان "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مع تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.

وأشار "أبو زيد" إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:54 PM

الهلال الأحمر بجدة يباشر 14012 بلاغًا خلال شهر

بمعدل 19 بلاغًا لكل ساعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
385

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي، 14012 بلاغًا.

وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغًا يوميًّا.

وأبان "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مع تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.

وأشار "أبو زيد" إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

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