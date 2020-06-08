النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7300.48 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.5 مليار ريال لأكثر من 275 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7300.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: فيبكو، ودور، والأهلية، وأسترا الصناعية، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، والإنماء طوكيو مارين، وولاء، وسلامة، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.69%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 653.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8231.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 615 ألف سهم تقاسمتها 1973 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7300.48 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7300.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: فيبكو، ودور، والأهلية، وأسترا الصناعية، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، والإنماء طوكيو مارين، وولاء، وسلامة، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.69%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 653.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8231.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 615 ألف سهم تقاسمتها 1973 صفقة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:22 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7300.48 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.5 مليار ريال لأكثر من 275 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
642

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7300.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: فيبكو، ودور، والأهلية، وأسترا الصناعية، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، والإنماء طوكيو مارين، وولاء، وسلامة، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.69%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 653.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8231.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 615 ألف سهم تقاسمتها 1973 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,010

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة