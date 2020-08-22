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"الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا"

إحالة الموضوع لنيابة الطوارئ والأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت "الهيئة": أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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"الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا"
سبق

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت "الهيئة": أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:35 PM

"الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا"

إحالة الموضوع لنيابة الطوارئ والأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت "الهيئة": أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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