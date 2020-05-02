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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎

انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن حاسن بن طلحاب الحارثي، والد مدير شرطة محافظة يدمة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي.

ويتلقّى "الحارثي" العزاء في وفاة والده عبر الواتس اب أو الاتصال على الرقم: 0565000052.

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والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎
سبق

انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن حاسن بن طلحاب الحارثي، والد مدير شرطة محافظة يدمة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي.

ويتلقّى "الحارثي" العزاء في وفاة والده عبر الواتس اب أو الاتصال على الرقم: 0565000052.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:37 PM

والد مدير شرطة يدمة في ذمة الله‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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انتقل إلى رحمة الله عبدالله بن حاسن بن طلحاب الحارثي، والد مدير شرطة محافظة يدمة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي.

ويتلقّى "الحارثي" العزاء في وفاة والده عبر الواتس اب أو الاتصال على الرقم: 0565000052.

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