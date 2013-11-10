بدايتها صباح اليوم.. "خريطة أمطار الـ36 ساعة القادمة" يرسم ملامحها "الحصيني"

فيما توقعت "الأرصاد" هطولات رعدية مصحوبة بالرياح والأتربة تَحُدّ من مدى الرؤية

تَوقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ٣٦ ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "توقعات الأمطار خلال 36 ساعة القادمة -بإذن الله- من اليوم الأحد إلى صباح الاثنين، على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية، والصمان) الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح"؛ مضيفًا: "الإمارات وعمان فرصة سحب عملاقة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ويتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.