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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تعافيه من  كورونا.. محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول الجماعية

التحق المصري محمد صلاح بتدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تعافيه من فيروس كورونا .
وتواجد "صلاح" في صالة الألعاب الرياضية، الثلاثاء، في نادي ليفربول، حيث التحق بتدريبات اللياقة الجماعية .
وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة قبل الماضي عن إيجابية عينة محمد صلاح لفيروس كورونا، وغاب اللاعب عن لقائي توجو في تصفيات أمم أفريقيا، كما غاب عن لقاء ليفربول وليستر سيتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد تعافيه من  كورونا.. محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول الجماعية
سبق

التحق المصري محمد صلاح بتدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تعافيه من فيروس كورونا .
وتواجد "صلاح" في صالة الألعاب الرياضية، الثلاثاء، في نادي ليفربول، حيث التحق بتدريبات اللياقة الجماعية .
وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة قبل الماضي عن إيجابية عينة محمد صلاح لفيروس كورونا، وغاب اللاعب عن لقائي توجو في تصفيات أمم أفريقيا، كما غاب عن لقاء ليفربول وليستر سيتي.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:23 PM

بعد تعافيه من  كورونا.. محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التحق المصري محمد صلاح بتدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تعافيه من فيروس كورونا .
وتواجد "صلاح" في صالة الألعاب الرياضية، الثلاثاء، في نادي ليفربول، حيث التحق بتدريبات اللياقة الجماعية .
وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة قبل الماضي عن إيجابية عينة محمد صلاح لفيروس كورونا، وغاب اللاعب عن لقائي توجو في تصفيات أمم أفريقيا، كما غاب عن لقاء ليفربول وليستر سيتي.

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