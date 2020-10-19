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نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث

حققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حقق نموًّا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، محذرًا من الضبابية المقبلة، في وقت لا تزال فيه البيئة الدولية معقدة.

وحققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر بنسبة 3.3%، مقارنة بـ0.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع؛ إذ زاد بنسبة 6.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وتراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5.4% في سبتمبر، رغم أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيًّا لأول مرة في 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث
سبق

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حقق نموًّا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، محذرًا من الضبابية المقبلة، في وقت لا تزال فيه البيئة الدولية معقدة.

وحققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر بنسبة 3.3%، مقارنة بـ0.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع؛ إذ زاد بنسبة 6.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وتراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5.4% في سبتمبر، رغم أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيًّا لأول مرة في 2020.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:55 AM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:53 AM

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث

حققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غوانزو
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نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حقق نموًّا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، محذرًا من الضبابية المقبلة، في وقت لا تزال فيه البيئة الدولية معقدة.

وحققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر بنسبة 3.3%، مقارنة بـ0.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع؛ إذ زاد بنسبة 6.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وتراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5.4% في سبتمبر، رغم أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيًّا لأول مرة في 2020.

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