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إدارة "تعليم الليث" تبدأ صيانة كهرباء ثانوية بني يزيد وتسحب المبنى من المقاول المتعثر

تفاعلاً مع شكوى الطالبات عبر "سبق" من سوء أجهزة التكييف والنظافة

تفاعلت إدارة التعليم بمحافظة الليث مع مطالب طالبات ثانوية بني يزيد والتي نشرتها "سبق" في عددها يوم السبت الماضي والمتمثلة في سوء أجهزة التكييف والنظافة وتعثر مبنى مدرستهن الحكومي.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، قيام فرقة الصيانة والتشغيل فور تلقي بلاغ قائدة المدرسة عبر بوابة المستفيد بشأن ضعف الكهرباء ومستوى التكييف بالمدرسة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ ١١ / ١ / 1441هـ ، بتغيير اللوحة الفرعية لكهرباء المدرسة بالكامل بلوحة جديدة، مما أسهم في استقرار وضع تشغيل الكهرباء، ومستوى التكييف داخل الفصول الدراسية والفناء الداخلي.

وبيّن "المالكي" صدور توجيهات مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بتشكيل لجنة هندسية من إدارة شؤون المباني وقسم الصيانة والتشغيل، حيث قامت اللجنة بزيارة مقر المبنى المستأجر للمدرسة، والاطلاع على كامل مرافقه، ووجهت اللجنة مالك المبنى بإجراء بعض التحسينات والإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، وفيما يخص مستوى النظافة بيّن أن هناك شركة نظافة تقوم بتنظيف المدرسة ومرافقها بشكل يومي بعد انصراف الطالبات والمعلمات.

وفيما يتعلق بالمبنى الحكومي المتعثر فقد أوضح "المالكي" أن إدارة التعليم قامت بسحب المشروع من المقاول السابق لتعثره في التنفيذ، وتم طرح عملية استكمال المبنى من جديد، وجارٍ ترسيته على إحدى الشركات الوطنية.

وأكد "المالكي" حرص إدارة التعليم بمحافظة الليث على تلبية مطالب واحتياجات كل طلاب وطالبات المحافظة، والعمل على توفير البيئة التعليمية الآمنة والمناسبة لهم في كل القطاعات التعليمية التابعة لنا، في ضوء التوجهات الحالية للوزارة، والتي تقوم على تأسيس منشآت تربوية تعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية، وفقًا للأهداف التربوية التي ستُسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن.

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إدارة "تعليم الليث" تبدأ صيانة كهرباء ثانوية بني يزيد وتسحب المبنى من المقاول المتعثر
سبق

تفاعلت إدارة التعليم بمحافظة الليث مع مطالب طالبات ثانوية بني يزيد والتي نشرتها "سبق" في عددها يوم السبت الماضي والمتمثلة في سوء أجهزة التكييف والنظافة وتعثر مبنى مدرستهن الحكومي.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، قيام فرقة الصيانة والتشغيل فور تلقي بلاغ قائدة المدرسة عبر بوابة المستفيد بشأن ضعف الكهرباء ومستوى التكييف بالمدرسة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ ١١ / ١ / 1441هـ ، بتغيير اللوحة الفرعية لكهرباء المدرسة بالكامل بلوحة جديدة، مما أسهم في استقرار وضع تشغيل الكهرباء، ومستوى التكييف داخل الفصول الدراسية والفناء الداخلي.

وبيّن "المالكي" صدور توجيهات مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بتشكيل لجنة هندسية من إدارة شؤون المباني وقسم الصيانة والتشغيل، حيث قامت اللجنة بزيارة مقر المبنى المستأجر للمدرسة، والاطلاع على كامل مرافقه، ووجهت اللجنة مالك المبنى بإجراء بعض التحسينات والإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، وفيما يخص مستوى النظافة بيّن أن هناك شركة نظافة تقوم بتنظيف المدرسة ومرافقها بشكل يومي بعد انصراف الطالبات والمعلمات.

وفيما يتعلق بالمبنى الحكومي المتعثر فقد أوضح "المالكي" أن إدارة التعليم قامت بسحب المشروع من المقاول السابق لتعثره في التنفيذ، وتم طرح عملية استكمال المبنى من جديد، وجارٍ ترسيته على إحدى الشركات الوطنية.

وأكد "المالكي" حرص إدارة التعليم بمحافظة الليث على تلبية مطالب واحتياجات كل طلاب وطالبات المحافظة، والعمل على توفير البيئة التعليمية الآمنة والمناسبة لهم في كل القطاعات التعليمية التابعة لنا، في ضوء التوجهات الحالية للوزارة، والتي تقوم على تأسيس منشآت تربوية تعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية، وفقًا للأهداف التربوية التي ستُسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:39 PM

إدارة "تعليم الليث" تبدأ صيانة كهرباء ثانوية بني يزيد وتسحب المبنى من المقاول المتعثر

تفاعلاً مع شكوى الطالبات عبر "سبق" من سوء أجهزة التكييف والنظافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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تفاعلت إدارة التعليم بمحافظة الليث مع مطالب طالبات ثانوية بني يزيد والتي نشرتها "سبق" في عددها يوم السبت الماضي والمتمثلة في سوء أجهزة التكييف والنظافة وتعثر مبنى مدرستهن الحكومي.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، قيام فرقة الصيانة والتشغيل فور تلقي بلاغ قائدة المدرسة عبر بوابة المستفيد بشأن ضعف الكهرباء ومستوى التكييف بالمدرسة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ ١١ / ١ / 1441هـ ، بتغيير اللوحة الفرعية لكهرباء المدرسة بالكامل بلوحة جديدة، مما أسهم في استقرار وضع تشغيل الكهرباء، ومستوى التكييف داخل الفصول الدراسية والفناء الداخلي.

وبيّن "المالكي" صدور توجيهات مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بتشكيل لجنة هندسية من إدارة شؤون المباني وقسم الصيانة والتشغيل، حيث قامت اللجنة بزيارة مقر المبنى المستأجر للمدرسة، والاطلاع على كامل مرافقه، ووجهت اللجنة مالك المبنى بإجراء بعض التحسينات والإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، وفيما يخص مستوى النظافة بيّن أن هناك شركة نظافة تقوم بتنظيف المدرسة ومرافقها بشكل يومي بعد انصراف الطالبات والمعلمات.

وفيما يتعلق بالمبنى الحكومي المتعثر فقد أوضح "المالكي" أن إدارة التعليم قامت بسحب المشروع من المقاول السابق لتعثره في التنفيذ، وتم طرح عملية استكمال المبنى من جديد، وجارٍ ترسيته على إحدى الشركات الوطنية.

وأكد "المالكي" حرص إدارة التعليم بمحافظة الليث على تلبية مطالب واحتياجات كل طلاب وطالبات المحافظة، والعمل على توفير البيئة التعليمية الآمنة والمناسبة لهم في كل القطاعات التعليمية التابعة لنا، في ضوء التوجهات الحالية للوزارة، والتي تقوم على تأسيس منشآت تربوية تعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية، وفقًا للأهداف التربوية التي ستُسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن.

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