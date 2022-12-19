إيقاف الإعلامي المتجاوز.. وهيئة الإذاعة تتخذ إجراءات داخلية في برنامج الدوري مع وليد

علمت "سبق" بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون اتخذت عددًا من الإجراءات الداخلية في قضية الإثارة التي أحدثها تصريح تلفزيوني في برنامج "الدوري مع وليد" الذي تعرضه قناة sbc.

فيما قرر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إيقاف الإعلامي الرياضي المتجاوز، وإحالته للتحقيق.

ويُنتظر أن يصدر من البرنامج في حلقته الليلة توضيحات حيال المشهد الذي أثار الشارع الرياضي.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد تحدث خلال استضافته في البرنامج مساء أمس عن مشاركة نادي الهلال قبل أن يعرج للحديث عن الدوريات بعبارة أثارت الشارع الرياضي.