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فيديو ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن

كانت تتحدث مع جارتها حين بدأ الاعتداء عليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يُظهر قيام شابين بالاعتداء على سيدة بالضرب وسحلها في الشارع بإحدى قرى محافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، حدثت الواقعة بقرية "الطيبة" التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، حين كانت السيدة المعتدى عليها (52 عامًا) تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يَقدُم عليها شابان أحدهما يبلغ من العمر 28 عامًا، والآخر 35 عامًا، واعتديا عليها بالضرب وطرحاها أرضًا؛ فتجمّع الأهالي على صوت الصراخ؛ مما اضطر الشابين إلى التوقف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة السيدة بـ"كدمات وسحجات متفرقة"، وأكدت أن تحريات الأمن حول الواقعة، توصلت إلى أن الخلافات بسبب الجيرة هي السبب في هذا الاعتداء.

وقالت الصحيفة: إن القوات الأمنية ألقت القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما (52 عامًا)، وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه يجري عرضهم على النيابة.

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فيديو ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يُظهر قيام شابين بالاعتداء على سيدة بالضرب وسحلها في الشارع بإحدى قرى محافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، حدثت الواقعة بقرية "الطيبة" التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، حين كانت السيدة المعتدى عليها (52 عامًا) تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يَقدُم عليها شابان أحدهما يبلغ من العمر 28 عامًا، والآخر 35 عامًا، واعتديا عليها بالضرب وطرحاها أرضًا؛ فتجمّع الأهالي على صوت الصراخ؛ مما اضطر الشابين إلى التوقف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة السيدة بـ"كدمات وسحجات متفرقة"، وأكدت أن تحريات الأمن حول الواقعة، توصلت إلى أن الخلافات بسبب الجيرة هي السبب في هذا الاعتداء.

وقالت الصحيفة: إن القوات الأمنية ألقت القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما (52 عامًا)، وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه يجري عرضهم على النيابة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:16 AM

فيديو ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن

كانت تتحدث مع جارتها حين بدأ الاعتداء عليها

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أيمن حسن - الرياض
0
5,596

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يُظهر قيام شابين بالاعتداء على سيدة بالضرب وسحلها في الشارع بإحدى قرى محافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، حدثت الواقعة بقرية "الطيبة" التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، حين كانت السيدة المعتدى عليها (52 عامًا) تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يَقدُم عليها شابان أحدهما يبلغ من العمر 28 عامًا، والآخر 35 عامًا، واعتديا عليها بالضرب وطرحاها أرضًا؛ فتجمّع الأهالي على صوت الصراخ؛ مما اضطر الشابين إلى التوقف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة السيدة بـ"كدمات وسحجات متفرقة"، وأكدت أن تحريات الأمن حول الواقعة، توصلت إلى أن الخلافات بسبب الجيرة هي السبب في هذا الاعتداء.

وقالت الصحيفة: إن القوات الأمنية ألقت القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما (52 عامًا)، وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه يجري عرضهم على النيابة.

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