كشفت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، في مؤتمر صحفي عُقد في قاعة "مرايا" بمحافظة العلا؛ عن مشاركة 16 فريقاً عالمياً في النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، بمسافة إجمالية تبلغ 831.3 كلم على خمس مراحل، والذي يعد أحد الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة". وشهد المؤتمر الصحفي الذي حضره عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات المهندس سامي العويضي، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن الطريري، ونائب مدير الدراجات في ASO بيرايا ثولت؛ عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمسة؛ حيث ستنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، أما المرحلة الرابعة فستنطلق من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في المرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا. يذكر أن السباق سيشارك فيه 16 فريقاً عالمياً هي: بحرين فيكتوريوس "بريطانيا"، بورا - هانسجروهي "ألمانيا"، كوفيديس "فرنسا"، لوتو سودال "بلجيكا"، كويك ستيب ألفا فينيل "بلجيكا"، بايك إكسينج – جيكو "أستراليا"، فريق DSM "هولندا"، فريق الإمارات "الإمارات"، ألبسين-فينيكس "بلجيكا"، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم "فرنسا"، أركيا – سامسيك "فرنسا"، توتال إنرجيز "فرنسا"، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو "النرويج"، الفريق الكويتي المحترف للدراجات "الكويت"، تيرينجانو بوليجن للدراجات "ماليزيا"، وفينو-أستانا "كازاخستان". الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.

وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 كشفت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، في مؤتمر صحفي عُقد في قاعة "مرايا" بمحافظة العلا؛ عن مشاركة 16 فريقاً عالمياً في النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، بمسافة إجمالية تبلغ 831.3 كلم على خمس مراحل، والذي يعد أحد الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".



وشهد المؤتمر الصحفي الذي حضره عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات المهندس سامي العويضي، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن الطريري، ونائب مدير الدراجات في ASO بيرايا ثولت؛ عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمسة؛ حيث ستنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، أما المرحلة الرابعة فستنطلق من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في المرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا.



يذكر أن السباق سيشارك فيه 16 فريقاً عالمياً هي: بحرين فيكتوريوس "بريطانيا"، بورا - هانسجروهي "ألمانيا"، كوفيديس "فرنسا"، لوتو سودال "بلجيكا"، كويك ستيب ألفا فينيل "بلجيكا"، بايك إكسينج – جيكو "أستراليا"، فريق DSM "هولندا"، فريق الإمارات "الإمارات"، ألبسين-فينيكس "بلجيكا"، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم "فرنسا"، أركيا – سامسيك "فرنسا"، توتال إنرجيز "فرنسا"، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو "النرويج"، الفريق الكويتي المحترف للدراجات "الكويت"، تيرينجانو بوليجن للدراجات "ماليزيا"، وفينو-أستانا "كازاخستان".



الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 06:10 PM

وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" تستضيفها العلا.. بمشاركة 16 فريقاً عالمياً وبمسافة 831 كلم





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كشفت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، في مؤتمر صحفي عُقد في قاعة "مرايا" بمحافظة العلا؛ عن مشاركة 16 فريقاً عالمياً في النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، بمسافة إجمالية تبلغ 831.3 كلم على خمس مراحل، والذي يعد أحد الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".



وشهد المؤتمر الصحفي الذي حضره عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات المهندس سامي العويضي، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن الطريري، ونائب مدير الدراجات في ASO بيرايا ثولت؛ عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمسة؛ حيث ستنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، أما المرحلة الرابعة فستنطلق من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في المرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا.



يذكر أن السباق سيشارك فيه 16 فريقاً عالمياً هي: بحرين فيكتوريوس "بريطانيا"، بورا - هانسجروهي "ألمانيا"، كوفيديس "فرنسا"، لوتو سودال "بلجيكا"، كويك ستيب ألفا فينيل "بلجيكا"، بايك إكسينج – جيكو "أستراليا"، فريق DSM "هولندا"، فريق الإمارات "الإمارات"، ألبسين-فينيكس "بلجيكا"، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم "فرنسا"، أركيا – سامسيك "فرنسا"، توتال إنرجيز "فرنسا"، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو "النرويج"، الفريق الكويتي المحترف للدراجات "الكويت"، تيرينجانو بوليجن للدراجات "ماليزيا"، وفينو-أستانا "كازاخستان".



الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.