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"شرطة مكة" تنفي شائعة متداولة تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم"

أكدت أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها الدوريات في "نسيم جدة"

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم"؛ مبينًا أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة.

وطالَبَ الرائد الغامدي، الجميعَ بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية؛ وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ منوهًا بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.

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"شرطة مكة" تنفي شائعة متداولة تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم"
سبق

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم"؛ مبينًا أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة.

وطالَبَ الرائد الغامدي، الجميعَ بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية؛ وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ منوهًا بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:23 PM

"شرطة مكة" تنفي شائعة متداولة تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم"

أكدت أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها الدوريات في "نسيم جدة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تحت وسم "اغتصاب طفل النسيم"؛ مبينًا أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة.

وطالَبَ الرائد الغامدي، الجميعَ بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية؛ وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ منوهًا بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.

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