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الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة

"بيزلي" أرجع الأسباب إلى سنوات الجفاف والصراع و"كورونا"

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا.

وبيّن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة، وفقًا لـ"رويترز".


ولفت "بيزلي" إلى أن أفغانستان في مهب الريح؛ بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب "كوفيد-19".

ودعا المسؤول الأممي الزعماء السياسيين إلى تحرك سريع لتلافي ذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة
سبق

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا.

وبيّن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة، وفقًا لـ"رويترز".


ولفت "بيزلي" إلى أن أفغانستان في مهب الريح؛ بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب "كوفيد-19".

ودعا المسؤول الأممي الزعماء السياسيين إلى تحرك سريع لتلافي ذلك.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
09:07 PM

الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة

"بيزلي" أرجع الأسباب إلى سنوات الجفاف والصراع و"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,143

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا.

وبيّن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة، وفقًا لـ"رويترز".


ولفت "بيزلي" إلى أن أفغانستان في مهب الريح؛ بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب "كوفيد-19".

ودعا المسؤول الأممي الزعماء السياسيين إلى تحرك سريع لتلافي ذلك.

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