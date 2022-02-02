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ضبط مخالفات صحية ببعض مغاسل الملابس في الطائف

خلال جولة نفَّذتها الأمانة.. وحرَّرت غرامات بحقها

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" عن طريق بلدية غرب الفرعية مخالفات صحية، وتدنيًا بمستوى النظافة، وسوء الأدوات المستخدَمة داخل المغاسل الخاصة بالملابس، وبقاء المياه المستخدَمة متسخة وملوثة، بخلاف المغاسل المستخدَمة قديمة، وبعضها شبه متهالك، وذلك من خلال جولة ميدانية رقابية مكثفة، نُفذت عليها.

وحُرِّر بحق المخالفات المضبوطة محاضر غرامات مالية من قِبل مراقبي الأمانة، فيما تتواصل الجولة على باقي المغاسل، ورصد المخالفات بداخلها.

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ضبط مخالفات صحية ببعض مغاسل الملابس في الطائف
سبق

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" عن طريق بلدية غرب الفرعية مخالفات صحية، وتدنيًا بمستوى النظافة، وسوء الأدوات المستخدَمة داخل المغاسل الخاصة بالملابس، وبقاء المياه المستخدَمة متسخة وملوثة، بخلاف المغاسل المستخدَمة قديمة، وبعضها شبه متهالك، وذلك من خلال جولة ميدانية رقابية مكثفة، نُفذت عليها.

وحُرِّر بحق المخالفات المضبوطة محاضر غرامات مالية من قِبل مراقبي الأمانة، فيما تتواصل الجولة على باقي المغاسل، ورصد المخالفات بداخلها.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:26 PM

ضبط مخالفات صحية ببعض مغاسل الملابس في الطائف

خلال جولة نفَّذتها الأمانة.. وحرَّرت غرامات بحقها

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فهد العتيبي - الطائف
2
1,307

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" عن طريق بلدية غرب الفرعية مخالفات صحية، وتدنيًا بمستوى النظافة، وسوء الأدوات المستخدَمة داخل المغاسل الخاصة بالملابس، وبقاء المياه المستخدَمة متسخة وملوثة، بخلاف المغاسل المستخدَمة قديمة، وبعضها شبه متهالك، وذلك من خلال جولة ميدانية رقابية مكثفة، نُفذت عليها.

وحُرِّر بحق المخالفات المضبوطة محاضر غرامات مالية من قِبل مراقبي الأمانة، فيما تتواصل الجولة على باقي المغاسل، ورصد المخالفات بداخلها.

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142 مليون ..

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