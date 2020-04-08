"الشورى" للصندوق الزراعي: حفزوا الاستثمار بمشروعات تصنيع المنتجات الزراعية

ناقش تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وسط مداخلات الأعضاء

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ اليوم الأربعاء، صندوق التنمية الزراعية، بتحفيز الاستثمار في مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، والتنسيق في ذلك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتفادي الازدواجية في التمويل.

كما طالبه بإيجاد الآليات المناسبة، والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي؛ للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- صندوق التنمية الزراعية، بوضع خطة شاملة؛ لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.