النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" للصندوق الزراعي: حفزوا الاستثمار بمشروعات تصنيع المنتجات الزراعية

ناقش تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وسط مداخلات الأعضاء

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ اليوم الأربعاء، صندوق التنمية الزراعية، بتحفيز الاستثمار في مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، والتنسيق في ذلك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتفادي الازدواجية في التمويل.

كما طالبه بإيجاد الآليات المناسبة، والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي؛ للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- صندوق التنمية الزراعية، بوضع خطة شاملة؛ لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" للصندوق الزراعي: حفزوا الاستثمار بمشروعات تصنيع المنتجات الزراعية
سبق

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ اليوم الأربعاء، صندوق التنمية الزراعية، بتحفيز الاستثمار في مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، والتنسيق في ذلك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتفادي الازدواجية في التمويل.

كما طالبه بإيجاد الآليات المناسبة، والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي؛ للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- صندوق التنمية الزراعية، بوضع خطة شاملة؛ لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:30 PM

"الشورى" للصندوق الزراعي: حفزوا الاستثمار بمشروعات تصنيع المنتجات الزراعية

ناقش تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وسط مداخلات الأعضاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
980

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ اليوم الأربعاء، صندوق التنمية الزراعية، بتحفيز الاستثمار في مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، والتنسيق في ذلك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتفادي الازدواجية في التمويل.

كما طالبه بإيجاد الآليات المناسبة، والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي؛ للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- صندوق التنمية الزراعية، بوضع خطة شاملة؛ لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة