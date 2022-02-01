36 شاباً وفتاة ينهون تدريبهم في مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية بالخرج

أنهى 36 شاباً وفتاة أوفدتهم جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان للتدريب، 3 أشهر في "مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية" في مدينة الخرج. وأوضحت رئيسة الجمعية عائشة شبيلي، أن البرنامج استهدف تدريب مستفيدي جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن من تمكين فئات المجتمع الأقل حظاً، كالسجناء المفرج عنهم والأسر الضمانية والحرفيين، وتأهيلهم على جودة خياطة الزي العسكري. وأضافت: "برنامج التأهيل للمتدربين يأتي ضمن مشروع مهم سيتم إطلاقه قريباً، وهو مشروع بصمة وطن للزي العسكري والموحد، أحد مشاريع الجمعية التنموية المتعددة التي تهدف لتطوير الصناعة الوطنية لتصبح صناعة بجودة عالية وبمعايير عالمية، وتوطينها، وتمكين كوادرنا السعودية من مهارات تصقل فيها مواهبها وتمكنها من الخروج لسوق العمل باحترافية". وتابعت أن "المشروع يعد من المشاريع الرعوية إلى التنموية لتحقيق الاستدامة المالية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بدعم من شركة أرامكو السعودية ومؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها"، ويستهدف المشروع تحقيق الاستدامة والمواطنة والارتقاء بالقيمة المضافة المجتمعية، وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية ضمن رؤية 2030 امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من رعاية واهتمام بالعمل الخيري، وتبني دعم مشروعاته ومبادراته وبرامجه والقيام بما يساهم في التكاتف الإنساني بين أبناء الوطن الواحد؛ مما كان له الأثر الكبير في تقدم المجتمع والحفاظ على تكافله وتعاونه". وأضافت "شبيلي" أن "المشروع سيساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب والشابات والأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود والحرفيين والحرفيات، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م". ولفتت عائشة شبيلي إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد للوصول بمنتجاتنا الوطنية لأعلى معايير الجودة عبر التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث بالمنطقة. وأكدت أن المشروع له عناصر وأهداف ترتكز على خلق مجتمع صناعي مبدع ومبتكر متميز في جودة وتنوع المنتجات محلياً وإقليمياً، والوصول لأعلى معايير الجودة بعلامة ذات بصمة فارقة تسبق الطموحات.

36 شاباً وفتاة ينهون تدريبهم في مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية بالخرج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-01 أنهى 36 شاباً وفتاة أوفدتهم جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان للتدريب، 3 أشهر في "مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية" في مدينة الخرج.



وأوضحت رئيسة الجمعية عائشة شبيلي، أن البرنامج استهدف تدريب مستفيدي جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن من تمكين فئات المجتمع الأقل حظاً، كالسجناء المفرج عنهم والأسر الضمانية والحرفيين، وتأهيلهم على جودة خياطة الزي العسكري.



وأضافت: "برنامج التأهيل للمتدربين يأتي ضمن مشروع مهم سيتم إطلاقه قريباً، وهو مشروع بصمة وطن للزي العسكري والموحد، أحد مشاريع الجمعية التنموية المتعددة التي تهدف لتطوير الصناعة الوطنية لتصبح صناعة بجودة عالية وبمعايير عالمية، وتوطينها، وتمكين كوادرنا السعودية من مهارات تصقل فيها مواهبها وتمكنها من الخروج لسوق العمل باحترافية".



وتابعت أن "المشروع يعد من المشاريع الرعوية إلى التنموية لتحقيق الاستدامة المالية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بدعم من شركة أرامكو السعودية ومؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها"، ويستهدف المشروع تحقيق الاستدامة والمواطنة والارتقاء بالقيمة المضافة المجتمعية، وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية ضمن رؤية 2030 امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من رعاية واهتمام بالعمل الخيري، وتبني دعم مشروعاته ومبادراته وبرامجه والقيام بما يساهم في التكاتف الإنساني بين أبناء الوطن الواحد؛ مما كان له الأثر الكبير في تقدم المجتمع والحفاظ على تكافله وتعاونه".



وأضافت "شبيلي" أن "المشروع سيساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب والشابات والأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود والحرفيين والحرفيات، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م".



ولفتت عائشة شبيلي إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد للوصول بمنتجاتنا الوطنية لأعلى معايير الجودة عبر التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث بالمنطقة.



وأكدت أن المشروع له عناصر وأهداف ترتكز على خلق مجتمع صناعي مبدع ومبتكر متميز في جودة وتنوع المنتجات محلياً وإقليمياً، والوصول لأعلى معايير الجودة بعلامة ذات بصمة فارقة تسبق الطموحات.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 07:20 PM

اخر تعديل 01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 11:58 PM

36 شاباً وفتاة ينهون تدريبهم في مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية بالخرج ضمن مشروع "بصمة وطن" الذي ستطلقه جمعية "الأنامل المبدعة"





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أنهى 36 شاباً وفتاة أوفدتهم جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان للتدريب، 3 أشهر في "مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية" في مدينة الخرج.



وأوضحت رئيسة الجمعية عائشة شبيلي، أن البرنامج استهدف تدريب مستفيدي جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن من تمكين فئات المجتمع الأقل حظاً، كالسجناء المفرج عنهم والأسر الضمانية والحرفيين، وتأهيلهم على جودة خياطة الزي العسكري.



وأضافت: "برنامج التأهيل للمتدربين يأتي ضمن مشروع مهم سيتم إطلاقه قريباً، وهو مشروع بصمة وطن للزي العسكري والموحد، أحد مشاريع الجمعية التنموية المتعددة التي تهدف لتطوير الصناعة الوطنية لتصبح صناعة بجودة عالية وبمعايير عالمية، وتوطينها، وتمكين كوادرنا السعودية من مهارات تصقل فيها مواهبها وتمكنها من الخروج لسوق العمل باحترافية".



وتابعت أن "المشروع يعد من المشاريع الرعوية إلى التنموية لتحقيق الاستدامة المالية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بدعم من شركة أرامكو السعودية ومؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها"، ويستهدف المشروع تحقيق الاستدامة والمواطنة والارتقاء بالقيمة المضافة المجتمعية، وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية ضمن رؤية 2030 امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من رعاية واهتمام بالعمل الخيري، وتبني دعم مشروعاته ومبادراته وبرامجه والقيام بما يساهم في التكاتف الإنساني بين أبناء الوطن الواحد؛ مما كان له الأثر الكبير في تقدم المجتمع والحفاظ على تكافله وتعاونه".



وأضافت "شبيلي" أن "المشروع سيساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب والشابات والأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود والحرفيين والحرفيات، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م".



ولفتت عائشة شبيلي إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد للوصول بمنتجاتنا الوطنية لأعلى معايير الجودة عبر التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث بالمنطقة.



وأكدت أن المشروع له عناصر وأهداف ترتكز على خلق مجتمع صناعي مبدع ومبتكر متميز في جودة وتنوع المنتجات محلياً وإقليمياً، والوصول لأعلى معايير الجودة بعلامة ذات بصمة فارقة تسبق الطموحات.