تحقيق 100 مليون دولار مبيعات للمطاعم والمشاريع المشتركين مع شركة "زيدا"

توفير عمولات تفوق الـ 15 مليون دولار للبيع المباشر

تزامناً مع إطلاق الهوية التجارية الجديدة لشركة "زيدا"، أعلن المدير التنفيذي للشركة حمد الجديع، تحقيق مبيعات فاقت 100 مليون دولار للمطاعم والمشاريع منذ انطلاق الخدمة أواخر 2018.

وأوضح "الجديع" أن "زيدا تقدم عبر اشتراكاتها الثابتة مواقع إلكترونية سهلة للطلب أونلاين دون أية عمولة على المبيعات خلال 24 ساعة من الاشتراك، ويتم مشاركة الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات المباشرة".

وأكد أن هذا النمو الكبير يؤكد حاجة قطاع المطاعم الملحة للبيع المباشر، قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير الخدمة دون عمولة، ولن يتغير هذا الأمر مهما زاد عدد المشتركين، فهذا هو الأساس الذي نشأنا من أجله ونحن مؤمنون بأن استمرار الخدمة مرتبط بتوفيرها دون عمولة".

وحول عدد المشاريع والمطاعم المشتركة بالخدمة، أطلقت "زيدا" أكثر من 2000 عميل في الكويت والسعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين وعمان.

وقال "الجديع": "إننا نركز على حاجة العميل في كل بلد، لذلك فان مواقعنا مناسبة لأي بلد نعمل فيه من ناحية سهولة الطلب ووسائل الدفع وغيرها من الخدمات المساندة."

وأضاف: "أصبح للمطاعم اليوم خيار مناسب وبسيط للبيع أونلاين بعيداً عن العمولات العالية التي تفرضها تطبيقات التوصيل المشهورة، وقد وفرنا خلال الفترة الماضية ما يعادل 15 مليون دولار من العمولات التي كانت ستدفعها المطاعم للتطبيقات لو أنها اختارت البيع عن طريقها، ونحن نتطلّع لتحرير الموجة التالية من أصحاب المطاعم خلال 2021 وما بعد".