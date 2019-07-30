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اعتماد الدليل الإرشادي لحظر التدخين في أماكن العمل.. هنا موعد التنفيذ

تناول شرحًا للهدف من إصدار القرار واعتماده والمرجعيات النظامية له

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الصادر في أوائل شعبان الماضي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار، وعلى أن يُعمل بهذا به اعتبارًا من 1/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.
وتناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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اعتماد الدليل الإرشادي لحظر التدخين في أماكن العمل.. هنا موعد التنفيذ
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الصادر في أوائل شعبان الماضي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار، وعلى أن يُعمل بهذا به اعتبارًا من 1/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.
وتناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
02:39 PM

اعتماد الدليل الإرشادي لحظر التدخين في أماكن العمل.. هنا موعد التنفيذ

تناول شرحًا للهدف من إصدار القرار واعتماده والمرجعيات النظامية له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الصادر في أوائل شعبان الماضي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار، وعلى أن يُعمل بهذا به اعتبارًا من 1/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.
وتناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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