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في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير

بعد رصد تجاوزات تتعلق بالاشتراطات الصحية وأغذية غير صالحة

أغلقت أمانة منطقة عسير ٧١ منشأة تجارية في أول يومين من شهر رمضان، بعد رصد مخالفات عليها تتعلق بالاشتراطات الصحية، وتقديم موادَّ غذائية غير صالحة.

من جهته أشار مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المراكز التموينية في مدينة أبها بعد إخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لتراً من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيئة للتخزين وَفْق الاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى ضبط مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة لتسويقها تجاوزت 159 كجم .

وأشار الدكتور العاوي إلى إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها لاستهلاك الآدمي، فيما أُغلق الموقع وسلمت العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير ٧١ منشأة تجارية في أول يومين من شهر رمضان، بعد رصد مخالفات عليها تتعلق بالاشتراطات الصحية، وتقديم موادَّ غذائية غير صالحة.

من جهته أشار مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المراكز التموينية في مدينة أبها بعد إخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لتراً من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيئة للتخزين وَفْق الاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى ضبط مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة لتسويقها تجاوزت 159 كجم .

وأشار الدكتور العاوي إلى إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها لاستهلاك الآدمي، فيما أُغلق الموقع وسلمت العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
09:37 PM

في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير

بعد رصد تجاوزات تتعلق بالاشتراطات الصحية وأغذية غير صالحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أغلقت أمانة منطقة عسير ٧١ منشأة تجارية في أول يومين من شهر رمضان، بعد رصد مخالفات عليها تتعلق بالاشتراطات الصحية، وتقديم موادَّ غذائية غير صالحة.

من جهته أشار مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المراكز التموينية في مدينة أبها بعد إخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لتراً من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيئة للتخزين وَفْق الاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى ضبط مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة لتسويقها تجاوزت 159 كجم .

وأشار الدكتور العاوي إلى إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها لاستهلاك الآدمي، فيما أُغلق الموقع وسلمت العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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