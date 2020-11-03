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بائعة الآيس كريم في جبل أحد: بدأت بعربة متنقلة عمل المرأة ليس عيباً

قالت لـ “سبق": المرأة السعودية تجد كل الدعم في ظل القيادة الرشيدة

أكدت الفتاة السعودية "أميرة" بائعة الآيسكريم في ساحات جبل أحد بالمدينة المنورة عبر مركبة خاصة متجولة" الكادي" أن المرأة السعودية تجد كل الدعم والعون من قيادة المملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذان أتاحا الفرصة للعمل بشكل كبير في العصر الحالي.

وقالت "أميرة" لـ "سبق" إنها تعمل في هذه العربة منذ أربعة شهور حيث لقيت كل الدعم والمساندة من الجميع وإن إقبال الناس للشراء من عربتها سبب في استمرارها في العمل, مشيرة إلى أن العمل للمرأة ليس عيباً وأن السعي والمثابرة وراء نجاح الإنسان في أي مجال كان.

وقالت " أميرة ": بدأت العمل منذ بدء العودة بعد الإغلاق والحجر بسبب جائحة كورونا ونجد إقبالاً من الزوار على الشراء، مؤكدة أن أكثر ما يجذب المشتري هو الاهتمام بالنظافة والتقيد بالنظافة والاحترازات الوقائية.

وقدمت " أميرة " شكرها وتقديرها لأمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان وسمو نائبه على التسهيل والتيسير لعمل المرأة بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

وأكدت " أميرة " في ختام حديثها لـ"سبق " أن المدينة المنورة تتميز بأنها وجهة للمسلمين بالعالم الذين يأتون للزيارة فجميل أن تشارك المرأة السعودية في تقديم الخدمات والاستفادة من الفرص لكسب الرزق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بائعة الآيس كريم في جبل أحد: بدأت بعربة متنقلة عمل المرأة ليس عيباً
سبق

أكدت الفتاة السعودية "أميرة" بائعة الآيسكريم في ساحات جبل أحد بالمدينة المنورة عبر مركبة خاصة متجولة" الكادي" أن المرأة السعودية تجد كل الدعم والعون من قيادة المملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذان أتاحا الفرصة للعمل بشكل كبير في العصر الحالي.

وقالت "أميرة" لـ "سبق" إنها تعمل في هذه العربة منذ أربعة شهور حيث لقيت كل الدعم والمساندة من الجميع وإن إقبال الناس للشراء من عربتها سبب في استمرارها في العمل, مشيرة إلى أن العمل للمرأة ليس عيباً وأن السعي والمثابرة وراء نجاح الإنسان في أي مجال كان.

وقالت " أميرة ": بدأت العمل منذ بدء العودة بعد الإغلاق والحجر بسبب جائحة كورونا ونجد إقبالاً من الزوار على الشراء، مؤكدة أن أكثر ما يجذب المشتري هو الاهتمام بالنظافة والتقيد بالنظافة والاحترازات الوقائية.

وقدمت " أميرة " شكرها وتقديرها لأمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان وسمو نائبه على التسهيل والتيسير لعمل المرأة بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

وأكدت " أميرة " في ختام حديثها لـ"سبق " أن المدينة المنورة تتميز بأنها وجهة للمسلمين بالعالم الذين يأتون للزيارة فجميل أن تشارك المرأة السعودية في تقديم الخدمات والاستفادة من الفرص لكسب الرزق.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:00 PM

بائعة الآيس كريم في جبل أحد: بدأت بعربة متنقلة عمل المرأة ليس عيباً

قالت لـ “سبق": المرأة السعودية تجد كل الدعم في ظل القيادة الرشيدة

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكدت الفتاة السعودية "أميرة" بائعة الآيسكريم في ساحات جبل أحد بالمدينة المنورة عبر مركبة خاصة متجولة" الكادي" أن المرأة السعودية تجد كل الدعم والعون من قيادة المملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذان أتاحا الفرصة للعمل بشكل كبير في العصر الحالي.

وقالت "أميرة" لـ "سبق" إنها تعمل في هذه العربة منذ أربعة شهور حيث لقيت كل الدعم والمساندة من الجميع وإن إقبال الناس للشراء من عربتها سبب في استمرارها في العمل, مشيرة إلى أن العمل للمرأة ليس عيباً وأن السعي والمثابرة وراء نجاح الإنسان في أي مجال كان.

وقالت " أميرة ": بدأت العمل منذ بدء العودة بعد الإغلاق والحجر بسبب جائحة كورونا ونجد إقبالاً من الزوار على الشراء، مؤكدة أن أكثر ما يجذب المشتري هو الاهتمام بالنظافة والتقيد بالنظافة والاحترازات الوقائية.

وقدمت " أميرة " شكرها وتقديرها لأمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان وسمو نائبه على التسهيل والتيسير لعمل المرأة بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

وأكدت " أميرة " في ختام حديثها لـ"سبق " أن المدينة المنورة تتميز بأنها وجهة للمسلمين بالعالم الذين يأتون للزيارة فجميل أن تشارك المرأة السعودية في تقديم الخدمات والاستفادة من الفرص لكسب الرزق.

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