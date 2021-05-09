النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه الدكتور العيسى خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي مقدرًا لدولته جهوده المشكورة.


من جهة أخرى، عبّر دولتُه عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، كما ثمن جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
سبق

التقى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه الدكتور العيسى خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي مقدرًا لدولته جهوده المشكورة.


من جهة أخرى، عبّر دولتُه عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، كما ثمن جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
11:50 PM

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
176

التقى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه الدكتور العيسى خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي مقدرًا لدولته جهوده المشكورة.


من جهة أخرى، عبّر دولتُه عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، كما ثمن جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,955

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة