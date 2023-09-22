قنصل المملكة بـ "قوانجو الصينية": "اليوم الوطني" قصة كفاح وأمانة قيادة ووفاء شعب

"البريثن" جدّد الولاء للقيادة وقال: تعزّز قيم المواطنة واستشعار اللحمة الوطنية

هنّأ قنصل عام المملكة العربية السعودية في مدينة قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، محمد بن عبدالله البريثن؛ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، مجددة الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة.

وقال البريثن؛ نشارك الوطن فرحته بهذه الذكرى المباركة التي تعزّز قيم المواطنة واستشعار اللحمة الوطنية وغرس الانتماء والهوية لدى الجميع.

وأضاف، تحل ذكرى اليوم الوطني الـ 89 لبلادنا الغالية، وهو اليوم الذي يتذكّر فيه المواطن السعودي؛ بكل فخرٍ واعتزازٍ، هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تمّ فيها جمع الشمل ولمّ شتات هذا الوطن المعطاء.

فاليوم الوطني ذكرى عطرة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ، وهي مناسبة خالدة تستحق أن تُروى للأجيال عن قصة كفاح وأمانة قيادة ووفاء شعب.

ولفت البريثن؛ إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مزيداً من المنجزات التنموية العملاقة التي فاقت في حجمها التوقعات على امتداد مساحتها الشاسعة وفي مختلف القطاعات والمجالات؛ شكّلت في مجملها إنجازات جليلة تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في المكان اللائق بها مع الدول المتقدمة، إضافة إلى الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير واجتثاث الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءته الوطنية، كما أولى - حفظه الله - اهتمامه الشخصي بكل ما فيه مصلحة المواطن؛ كونه المساهم الأول في بناء هذا البلد وشريكاً في تنمية الوطن في شتى المجالات.

وتابع، كل ذلك مع الالتزام التام بديننا وتاريخنا وتراثنا وتبني الإسلام منهجاً وأسلوب حياة حتى أصبحت المملكة العربية السعودية، ولله الحمد، ملاذاً آمناً للمسلمين، فقد أولت الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة جُل اهتمامها، وبذلت كل غالٍ في إعمارها وتوسعتها لتحقيق الراحة للحجاج والمعتمرين والزائرين لأداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

ولا ننسى أيضاً دور المملكة الفاعل والمؤثر وسياستها النشطة في استتباب الأمن وترسيخ الاستقرار الذي تستند إليه في سياستها الخارجية، حيث تقوم المملكة بمضاعفة جهودها ونشاطها السياسي والدبلوماسي وتنشيط دورها على الساحتين الإقليمية والدولية في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها، والقيام بدورٍ فاعلٍ في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي، في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، واستمرار جهودها الكبيرة والرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية إلى مختلف الدول حول العالم؛ للإسهام في التخفيف من معاناة شعوبها من جرّاء الكوارث الطبيعية والحروب والأزمات لتعيش حياة كريمة دون تمييز على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، حفظ الله مملكتنا الغالية وأعزّها تحت قيادة سلمان الحزم والعزم.