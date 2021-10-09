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افترقوا قبل 28 عامًا وجمعهم السكن الجامعي بمكة.. هنا 5 زملاء دراسة بـ"أم القرى"

استطاع وكيل كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عوض الزهراني؛ لم شمل زملاء الدراسة الذين تفرقت بهم السبل قبل 28 عامًا بعد إكمال دراستهم الجامعية بجامعة أم القرى؛ ليستعيدوا بذلك من مقر سكنهم القديم إبّان دراستهم الذكريات الجميلة التي عاشوها.

بدأت القصة منذ سنوات؛ عندما كان الزملاء الخمسة يحاول كل منهم، من خلال السؤال والبحث، الحصول على رقم جوال زميله الآخر، حتى تم بتوفيق الله -عز وجل- عن طريق الدكتور عوض الزهراني الذي يعمل وكيلاً لكلية الحرم المكي الشريف، وأنشأ جروب عبر الواتس وما إن تم إنشاؤه إلا وكان الجميع مشتاقًا للقاء والاجتماع، بمبادرة من زميلهم عبدالله عياد العتيبي، والذي تم تحديد موعد للقاء مساء أمس في مكة المكرمة؛ وبالتحديد عند مقر سكنهم الجامعي في حي العزيزية بمكة المكرمة، ليستعيدوا ذكرياتهم قبل 28 عامًا عندما كانوا طلابًا.

من جانب آخر، عبّر الدكتور عوض الزهراني، وكيل كلية الحرم المكي، عن بالغ سعادته باللحظات التي التقى خلالها زملاءه الذين عاشوا معه فترة الدراسة.

وقال عبدالله بن عياد العتيبي، وهو مشرف تربوي بمكتب تعليم المويه: "كانت من الأمنيات أن نلتقي زملاءنا بعد مرور ما يقارب 30 عامًا من الزمن، والذي جعل تلك الأمنية محببة لقلوبنا، بل فوق الأمنيات، اشتياق لرؤيتهم والجلوس معهم والتحدث إليهم؛ لما كان بيننا في الأيام الخوالي من حسن الصحبة وتقاسم ظروف المعيشة الصعبة في بدايات تعليمنا الجامعي".

وقال عبدالرحمن عبدالرزاق السلمي، وهو معلم لغة عربية بجدة بدوره: "التقينا مساء البارحة بأعز الأصدقاء الذين عشنا معهم فترة من الزمن، وتقاسمنا معهم في تلك الأيام ظروف الحياه القاسية نوعًا ما، والذكريات الجميلة والمواقف الظريفة".

والزملاء الخمسة هم: الدكتور عوض عيضة الزهراني وكيل كلية الحرم المكي الشريف، والدكتور عبدالله علي الشيخي أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بجامعة الملك عبدالعزيز، وعبدالله عياد العتيبي مشرف تربوي بمكتب تعليم المويه، وعبدالرحمن عبدالرزاق السلمي معلم لغة عربية، وعبدالعزيز حضيرم السلمي معلم لغة عربية.

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افترقوا قبل 28 عامًا وجمعهم السكن الجامعي بمكة.. هنا 5 زملاء دراسة بـ"أم القرى"
سبق

استطاع وكيل كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عوض الزهراني؛ لم شمل زملاء الدراسة الذين تفرقت بهم السبل قبل 28 عامًا بعد إكمال دراستهم الجامعية بجامعة أم القرى؛ ليستعيدوا بذلك من مقر سكنهم القديم إبّان دراستهم الذكريات الجميلة التي عاشوها.

بدأت القصة منذ سنوات؛ عندما كان الزملاء الخمسة يحاول كل منهم، من خلال السؤال والبحث، الحصول على رقم جوال زميله الآخر، حتى تم بتوفيق الله -عز وجل- عن طريق الدكتور عوض الزهراني الذي يعمل وكيلاً لكلية الحرم المكي الشريف، وأنشأ جروب عبر الواتس وما إن تم إنشاؤه إلا وكان الجميع مشتاقًا للقاء والاجتماع، بمبادرة من زميلهم عبدالله عياد العتيبي، والذي تم تحديد موعد للقاء مساء أمس في مكة المكرمة؛ وبالتحديد عند مقر سكنهم الجامعي في حي العزيزية بمكة المكرمة، ليستعيدوا ذكرياتهم قبل 28 عامًا عندما كانوا طلابًا.

من جانب آخر، عبّر الدكتور عوض الزهراني، وكيل كلية الحرم المكي، عن بالغ سعادته باللحظات التي التقى خلالها زملاءه الذين عاشوا معه فترة الدراسة.

وقال عبدالله بن عياد العتيبي، وهو مشرف تربوي بمكتب تعليم المويه: "كانت من الأمنيات أن نلتقي زملاءنا بعد مرور ما يقارب 30 عامًا من الزمن، والذي جعل تلك الأمنية محببة لقلوبنا، بل فوق الأمنيات، اشتياق لرؤيتهم والجلوس معهم والتحدث إليهم؛ لما كان بيننا في الأيام الخوالي من حسن الصحبة وتقاسم ظروف المعيشة الصعبة في بدايات تعليمنا الجامعي".

وقال عبدالرحمن عبدالرزاق السلمي، وهو معلم لغة عربية بجدة بدوره: "التقينا مساء البارحة بأعز الأصدقاء الذين عشنا معهم فترة من الزمن، وتقاسمنا معهم في تلك الأيام ظروف الحياه القاسية نوعًا ما، والذكريات الجميلة والمواقف الظريفة".

والزملاء الخمسة هم: الدكتور عوض عيضة الزهراني وكيل كلية الحرم المكي الشريف، والدكتور عبدالله علي الشيخي أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بجامعة الملك عبدالعزيز، وعبدالله عياد العتيبي مشرف تربوي بمكتب تعليم المويه، وعبدالرحمن عبدالرزاق السلمي معلم لغة عربية، وعبدالعزيز حضيرم السلمي معلم لغة عربية.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
11:11 PM

افترقوا قبل 28 عامًا وجمعهم السكن الجامعي بمكة.. هنا 5 زملاء دراسة بـ"أم القرى"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استطاع وكيل كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عوض الزهراني؛ لم شمل زملاء الدراسة الذين تفرقت بهم السبل قبل 28 عامًا بعد إكمال دراستهم الجامعية بجامعة أم القرى؛ ليستعيدوا بذلك من مقر سكنهم القديم إبّان دراستهم الذكريات الجميلة التي عاشوها.

بدأت القصة منذ سنوات؛ عندما كان الزملاء الخمسة يحاول كل منهم، من خلال السؤال والبحث، الحصول على رقم جوال زميله الآخر، حتى تم بتوفيق الله -عز وجل- عن طريق الدكتور عوض الزهراني الذي يعمل وكيلاً لكلية الحرم المكي الشريف، وأنشأ جروب عبر الواتس وما إن تم إنشاؤه إلا وكان الجميع مشتاقًا للقاء والاجتماع، بمبادرة من زميلهم عبدالله عياد العتيبي، والذي تم تحديد موعد للقاء مساء أمس في مكة المكرمة؛ وبالتحديد عند مقر سكنهم الجامعي في حي العزيزية بمكة المكرمة، ليستعيدوا ذكرياتهم قبل 28 عامًا عندما كانوا طلابًا.

من جانب آخر، عبّر الدكتور عوض الزهراني، وكيل كلية الحرم المكي، عن بالغ سعادته باللحظات التي التقى خلالها زملاءه الذين عاشوا معه فترة الدراسة.

وقال عبدالله بن عياد العتيبي، وهو مشرف تربوي بمكتب تعليم المويه: "كانت من الأمنيات أن نلتقي زملاءنا بعد مرور ما يقارب 30 عامًا من الزمن، والذي جعل تلك الأمنية محببة لقلوبنا، بل فوق الأمنيات، اشتياق لرؤيتهم والجلوس معهم والتحدث إليهم؛ لما كان بيننا في الأيام الخوالي من حسن الصحبة وتقاسم ظروف المعيشة الصعبة في بدايات تعليمنا الجامعي".

وقال عبدالرحمن عبدالرزاق السلمي، وهو معلم لغة عربية بجدة بدوره: "التقينا مساء البارحة بأعز الأصدقاء الذين عشنا معهم فترة من الزمن، وتقاسمنا معهم في تلك الأيام ظروف الحياه القاسية نوعًا ما، والذكريات الجميلة والمواقف الظريفة".

والزملاء الخمسة هم: الدكتور عوض عيضة الزهراني وكيل كلية الحرم المكي الشريف، والدكتور عبدالله علي الشيخي أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بجامعة الملك عبدالعزيز، وعبدالله عياد العتيبي مشرف تربوي بمكتب تعليم المويه، وعبدالرحمن عبدالرزاق السلمي معلم لغة عربية، وعبدالعزيز حضيرم السلمي معلم لغة عربية.

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