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"الصحة" تعلن تسجيل 1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

106 إصابات كورونا جديدة في الرياض ترفع الإجمالي إلى 52,816

حصيلة المتعافين تقفز إلى 45,977 والوفيات تصل إلى 782

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 106 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 268,934 حالة، وإجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,816 حالة.

وشهدت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 23 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها وادي الدواسر 21 حالة، أما حوطة بني تميم وعفيف فقد تم رصد 7 حالات، بعدها الدوادمي 6 حالات، وفي السليل تم رصد 5 حالات، ثم 4 حالات في المزاحمية والدلم؛ فيما سجلت القويعية والمجمعة والزلفي 3 حالات، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في حريملاء وشقراء.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45,977 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 782 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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106 إصابات كورونا جديدة في الرياض ترفع الإجمالي إلى 52,816
سبق

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 106 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 268,934 حالة، وإجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,816 حالة.

وشهدت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 23 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها وادي الدواسر 21 حالة، أما حوطة بني تميم وعفيف فقد تم رصد 7 حالات، بعدها الدوادمي 6 حالات، وفي السليل تم رصد 5 حالات، ثم 4 حالات في المزاحمية والدلم؛ فيما سجلت القويعية والمجمعة والزلفي 3 حالات، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في حريملاء وشقراء.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45,977 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 782 حالة وفاة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:27 PM

106 إصابات كورونا جديدة في الرياض ترفع الإجمالي إلى 52,816

حصيلة المتعافين تقفز إلى 45,977 والوفيات تصل إلى 782

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ذياب الشمري - الرياض
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سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 106 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 268,934 حالة، وإجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,816 حالة.

وشهدت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 23 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها وادي الدواسر 21 حالة، أما حوطة بني تميم وعفيف فقد تم رصد 7 حالات، بعدها الدوادمي 6 حالات، وفي السليل تم رصد 5 حالات، ثم 4 حالات في المزاحمية والدلم؛ فيما سجلت القويعية والمجمعة والزلفي 3 حالات، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في حريملاء وشقراء.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45,977 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 782 حالة وفاة.

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